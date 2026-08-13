Tổng Giám đốc Dragon Capital: “Năm 2026 có quá nhiều ‘ổ gà’, ‘ổ trâu’, ngay cả chúng tôi cũng gặp khó”

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán vẫn chịu tác động đan xen từ lợi nhuận doanh nghiệp, mặt bằng lãi suất, dòng vốn và các yếu tố bên ngoài.

Lãi suất neo cao, khó giảm sâu﻿

Tại Investor Day với chủ đề “Đầu tư khi có nhiều biến số”, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng định giá thị trường hiện ở vùng hấp dẫn, nhưng có nhiều biến số nhà đầu tư cần theo dõi.

Đầu tiên là việc chi phí vốn trên toàn thế giới đang ở mức khá cao. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại vùng gần đỉnh, khoảng 4,6-4,7%. Theo ông Tuấn, thông thường khi lợi suất lên 5%, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ xuất hiện vấn đề.

Trong khi đó, xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2026 hiện được ước tính khoảng 40% vào tháng 9 và trên 50% vào tháng 12. Nếu cộng dồn các yếu tố, ông Tuấn cho rằng xác suất Fed có thể tăng lãi suất một lần trong năm 2026 vào khoảng 50-60%.

Dù vậy, ông Tuấn đánh giá giá dầu đang là một “mỏ neo” tích cực đối với lạm phát toàn cầu khi liên tục hạ nhiệt. Điều này cho thấy không nên kỳ vọng lạm phát sẽ trở lại như câu chuyện của năm 2022, mà có thể neo ở mức tương đối và lãi suất Mỹ theo đó chỉ tăng thêm 1-2 lần là tối đa.

Bên cạnh chi phí vốn toàn cầu, mặt bằng lãi suất trong nước cũng là vấn đề đáng chú ý. Theo ông Tuấn, nếu Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng 10%/năm, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới khoảng 1.460 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân cần khoảng 776 tỷ USD. Nhu cầu vốn lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên hệ thống ngân hàng.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa huy động và tín dụng đang ngày càng mở rộng, từ khoảng 34 tỷ USD cuối năm 2024 lên 89 tỷ USD hiện nay.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng trong cái rủi vẫn có những yếu tố tích cực, khi lạm phát và tỷ giá chưa phải vấn đề quá lớn. Tỷ giá trên thị trường tự do hiện thấp hơn đáng kể so với tỷ giá liên ngân hàng. Trong bối cảnh vòng quay vốn và tiền còn thấp, áp lực lạm phát từ phía cầu không lớn trong khi nguồn cung vẫn dồi dào, do đó chưa có nhiều lý do để quá lo ngại.

Điều này tạo dư địa để Ngân hàng Trung ương hỗ trợ thanh khoản thông qua OMO kỳ hạn 90 ngày, hoán đổi ngoại tệ và tiền gửi Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, kênh OMO có giới hạn do các ngân hàng cần tài sản thế chấp.

Theo ông Tuấn, thời gian tới có thể có thêm các chính sách như nới lỏng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR), điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đồng thời hạn chế cạnh tranh lãi suất thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng.

Từ đó, ông cho rằng lãi suất khó tăng lên một mặt bằng cao mới, nhưng với nhu cầu tín dụng lớn và khoảng cách giữa tín dụng với tiền gửi đang cao, khả năng lãi suất giảm mạnh cũng không dễ.

“ Có lẽ chúng ta đang neo lãi suất ở tầm này, khó lên cao, giảm sẽ chậm chậm, nhưng mà để có một mức giảm lớn là khó” , ông Tuấn nói.

Đáng chú ý, chuyên gia Dragon Capital cho rằng bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp là một điểm sáng, khi năm 2026 được kỳ vọng là một trong những năm có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong khoảng 10 năm qua.

Quý II, lợi nhuận doanh nghiệp đạt khoảng 7,6 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ và 12% so với quý I. Doanh thu thuần cũng tăng gần 40% so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận của công ty mẹ cải thiện tích cực.

Tuy nhiên, lợi nhuận đang có sự phân hóa rõ giữa các nhóm doanh nghiệp. Nhóm vốn hóa lớn tăng trưởng tốt hơn, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ chịu áp lực chi phí vốn lớn hơn. Với 100 đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế, doanh nghiệp lớn chỉ phải dành khoảng 10 đồng cho chi phí lãi vay, trong khi doanh nghiệp nhỏ có thể phải dành tới 30 đồng.

Về triển vọng cuối năm, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 59-60% kế hoạch lợi nhuận cả năm, cao hơn đáng kể mức 46% cùng kỳ năm 2025. Với kỳ vọng lợi nhuận cả năm tăng 22-25%, lợi nhuận nửa cuối năm có thể tiếp tục tăng khoảng 12-16%, nhưng giảm tốc so với nửa đầu năm.

Chứng khoán năm nay có rất nhiều "ổ gà", "ổ trâu"﻿

Từ bức tranh lợi nhuận tích cực và mặt bằng định giá hiện tại, câu hỏi đặt ra là: “Rẻ rồi, mua được chưa?”.

Theo ông Tuấn, năm 2026 là một năm có rất nhiều “ổ gà”, không ít “ổ trâu”, thậm chí có cả “ổ voi”. Ngay cả Dragon Capital với đội ngũ quản lý quỹ cũng gặp không ít khó khăn trong năm nay.

“ Chúng tôi đầu tư theo xu hướng cũng khó, chiến lược đầu tư theo chọn những cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận tốt cũng khó. Nói chung 2026 là năm mà tôi cảm thấy khó khăn nhất, chúng tôi gặp rất nhiều ổ trâu ”, ông Tuấn chia sẻ.

Dù vậy, với mặt bằng định giá hiện tại, ông cho rằng thị trường đã về vùng rẻ và nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân, nhưng cần đầu tư có chọn lọc. Theo đó, nên kiên nhẫn lựa chọn những doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn, có lợi nhuận bền bỉ.

Ngược lại, ông chưa khuyến nghị mua cả một “rổ” cổ phiếu, đặc biệt khi trong đó có những cổ phiếu mang tính đầu cơ. Theo ông, chiến lược này chỉ phù hợp khi môi trường vĩ mô thuận lợi hơn và thị trường hình thành xu hướng tăng đồng đều.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Tuấn đánh giá tích lũy có chọn lọc và phương pháp DCA vẫn là lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, Dragon Capital đang chuẩn bị cho hai kịch bản về lãi suất thay vì đưa ra một dự báo cố định.

Nếu lãi suất quay đầu giảm và duy trì xu hướng giảm bền bỉ, khoảng 50-150 điểm cơ bản, quỹ sẽ tăng tỷ trọng vào các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, đồng thời tăng tỷ trọng trên toàn thị trường.

Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục neo cao trong khi bức tranh về thuế chưa rõ ràng, chiến lược sẽ tập trung vào những cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng tốt và mức độ phòng thủ nhất định về mặt tiền mặt.