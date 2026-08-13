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Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 600 tỷ đồng trong ngày VN-Index mất 27 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 600 tỷ đồng trong ngày VN-Index mất 27 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Ở chiều mua, GEX dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị 118 tỷ đồng.

Áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh về cuối phiên 13/8 khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm sâu. VN-Index đóng cửa mất 28 điểm, lùi về 1.766 điểm, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 16.300 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng 555 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 571 tỷ đồng

Ở chiều mua, GEX dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị 118 tỷ đồng. Theo sau là LPB và SSI được mua ròng với cùng giá trị 98 tỷ đồng. VIX cũng được mua ròng 78 tỷ đồng, trong khi BSR ghi nhận 47 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 170 tỷ đồng. Hai cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup là VHM và VIC cũng bị bán lần lượt 160 tỷ đồng và 127 tỷ đồng. HPG đứng tiếp theo với giá trị bán ròng 107 tỷ đồng, trong khi ACB bị rút ròng 93 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng

Ở chiều mua, quy mô giao dịch của khối ngoại thấp hơn đáng kể. IDC được mua ròng mạnh nhất với 12 tỷ đồng, tiếp đến là SHS với 8 tỷ đồng. Các mã TNG, IPA, MBS chỉ ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Chiều bán ròng trên HNX dẫn đầu bởi PVS với 5 tỷ đồng. MST bị bán ròng 4 tỷ đồng, HUT 2 tỷ đồng, trong khi NTP và C69 cùng ghi nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, TIN dẫn đầu chiều mua với giá trị 6 tỷ đồng. ABB đứng thứ hai với 4 tỷ đồng, tiếp đến là MSR với 2 tỷ đồng. F88 được mua ròng 0,8 tỷ đồng và DRI khoảng 0,4 tỷ đồng.

Ở phía bán, BIG và QNS bị bán ròng mạnh nhất nhưng giá trị chỉ khoảng 1 tỷ đồng. ACV và ABI cùng bị bán ròng 0,3 tỷ đồng, HNG khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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