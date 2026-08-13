Một cổ phiếu tăng sốc 40% trong ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch

Trên thị trường chứng chứng khoán Việt Nam, câu chuyện cổ phiếu tăng đột biến hàng chục phần trăm chỉ trong 1 phiên thi thoảng lại xuất hiện. Cái tên mới nhất làm được điều hi hữu này là cổ phiếu HMG của CTCP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL.

Cổ phiếu này tăng kịch trần 38,3% trong phiên 13/8/2026 (Tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch), tương đương khoảng 6 năm gửi tiết kiệm ngân hàng (tạm tính theo mặt bằng lãi suất hiện tại). Thị giá HMG hiện leo lên mức 6.500 đồng/cp.

Sở dĩ HMG có thể tăng đến 40% xuất phát từ Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành theo Quyết định số 236 ngày 24/04/2015 của Tổng Giám đốc HNX. Theo đó, cổ phiếu trên UPCoM không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là ± 40% so với giá tham chiếu.

Trước khi bất ngờ tăng bốc đầu, HMG đã có thời gian dài "trắng thanh khoản". Lần gần nhất cổ phiếu này có giao dịch là gần 6 tháng trước, vào phiên 17/2/2026. Khi đó, HMG giảm hơn 11% xuống 4.700 đồng với 100 cổ phiếu được khớp lệnh. Trong phiên tăng trần hôm nay, khối lượng giao dịch cũng thấp với 100 đơn vị.

Về Kim khí Hà Nội – VNSTEEL, công ty tiền thân là Cục Kim khí Hà Nội, thuộc Kim khí thiết bị, Tổng cục Vật tư; là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) được thành lập từ năm 1960 và đã có hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng kim khí và các dịch vụ Logistics.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần của HMG đạt hơn 4.973 tỷ, tăng 822% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi trước thuế hơn 24 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 18 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với năm 2024.

Năm 2026, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng và LNTT 12 tỷ đồng. Mục tiêu lượng tiêu thụ 330.000 tấn, trong đó tiêu thụ thép xây dựng trong hệ thống VNSTEEL gồm Thép Việt Úc mục tiêu đạt 75.000 tấn và Thép Tisco mục tiêu đạt 30.000 tấn.