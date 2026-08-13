VN-Index tiệm cận 1.800, tự doanh công ty chứng khoán mua gì?

Diễn biến trở nên đáng chú ý bởi khối lượng mua ròng của khối tự doanh các công ty chứng khoán lớn đột biến so với các phiên gần đây. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng hơn 685,8 tỷ đồng. Top mua ròng gồm: HPG, MWG, VIC, TCB, VHM, VPB, FPT, MBB, STB, HDB.

Đáng chú ý, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tự doanh mua ròng cổ phiếu Tập đoàn công nghệ FPT. Tổng cộng, tự doanh mua vào hơn 56 tỷ đồng cổ phiếu FPT và bán ra hơn 10 tỷ đồng, khối lượng mua ròng hơn 46 tỷ đồng. Trước đó trong phiên giao dịch ngày 12/8, tự doanh các công ty chứng khoán cũng mua ròng gần 46 tỷ đồng FPT.

Cổ phiếu công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đã bật tăng có thời điểm lên 73.000 đồng/cổ phiếu sau khi bị điều chỉnh giảm mạnh xuống vùng 60.

Đà hồi phục của FPT được hỗ trợ bởi các phiên giao dịch khối lượng lớn với lượng mua ròng mạnh từ cả khối ngoại và tự doanh. Trong phiên giao dịch ngày 3/8, khối ngoại đã mua vào hơn 573 tỷ đồng, bán ra gần 49 tỷ đồng cổ phiếu FPT, khối lượng mua ròng lên tới 524,2 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 12/8 cũng ghi nhận khối ngoại quay lại mua ròng gần 335 tỷ đồng sau khi đã bán ròng hơn 700 tỷ đồng ở phiên giao dịch trước đó. Dẫn đầu nhóm được khối ngoại gom hàng là VIC (189 tỷ đồng), VIX (152 tỷ đồng) và SSI (141 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng gần 16 tỷ đồng, dẫn đầu là cổ phiếu IDC (hơn 6 tỷ đồng).

Đà hồi phục của FPT trong nửa đầu tháng 8/2026 được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tốt và triển vọng ngành công nghệ.

Ngược chiều khối ngoại và tự doanh, nhà đầu tư trong nước bán ròng hơn 618 tỷ đồng, tính riêng giá trị khớp lệnh họ bán ròng hơn 391 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 12/8, VN-Index bật tăng gần 20 điểm, lên 1793 điểm.

Theo ông Phạm Tuyến- Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam), giao dịch khối ngoại và tự doanh đem lại sự khởi sắc cho VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm hơn 18% so với phiên trước, chỉ khoảng 70% mức trung bình.

Phía trước, VN-Index đã tăng hơn 140 điểm từ vùng đáy, phía trước đối diện ngưỡng tâm lý 1.800 nên khả năng sẽ xảy ra rung lắc. Theo ông Phạm Tuyến, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh từ đáy.

Về định hướng đầu tư, ông Phạm Tuyến cho rằng thay vì tập trung đoán chỉ số, nhà đầu tư có thể tập trung vào cổ phiếu các công ty có kết quả kinh doanh tốt trong quý 2/2026, triển vọng tích cực nửa cuối năm, hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ tăng trưởng, mở rộng sản xuất như BDS Khu công nghiệp, điện, logistics, bán lẻ, hạ tầng hay vật liệu xây dựng.

Đánh giá triển vọng ngành công nghệ, ông Phạm Tuyến cho rằng đây vẫn là lĩnh vực được khuyến khích đầu tư, phát triển. Các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam như FPT, Viettel, CMC...vẫn thu hút được sự chú ý của giới đầu tư. Đà hồi phục của FPT có sự hỗ trợ từ kết quả kinh doanh tốt, triển vọng tương lai với các dự án mới đây như trở thành đối tác toàn cầu (Select Partner) của OpenAI trong việc giải bài toán an ninh mạng, vận hành, năng suất cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên việc thanh khoản thị trường thấp phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước ngưỡng cản 1.800 điểm. Thị trường phía trước dự báo sẽ có sự phân hoá mạnh mẽ, dòng tiền sẽ không dễ dãi như trước, thay vào đó chỉ đi vào những lĩnh vực tăng trưởng tốt.