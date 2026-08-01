Một doanh nghiệp sắp "phát" 3.000 đồng/cp, hơn thập kỷ bền bỉ trả cổ tức tiền mặt cao

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (mã ACE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng 3/9/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, ACE sẽ trả cổ tức với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Khoản cổ tức này được chia thành 2 đợt. Đợt 1, công ty dự kiến thanh toán vào ngày 15/9/2026 với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Đợt 2 được chi trả vào ngày 15/10/2026, cũng với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Với 3,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền ACE dự kiến chi cho hai đợt cổ tức này vào khoảng 9,15 tỷ đồng.

Trước đó, ACE đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu tính cả khoản đã tạm ứng và hai đợt sắp tới, tổng cổ tức bằng tiền cho năm 2025 đạt 40%, tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu.

Đây cũng không phải lần đầu ACE duy trì mức cổ tức tiền mặt đáng chú ý. Từ năm 2009 đến nay, doanh nghiệp duy trì việc chi trả cổ tức bằng tiền khá đều đặn. Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ cổ tức tiền mặt của ACE thường dao động trong khoảng 35-45%.

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tiền thân là Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang trực thuộc Công ty Xây lắp Điện 2 được thành lập năm 1982. Năm 2000 Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Năm 2003 Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang được chuyển thành công ty cổ phần. Ngày 10/11/2009, cổ phiếu của công ty đã được giao dịch trên thị trường UpCoM.﻿

Hiện ACE hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bê tông công nghiệp như trụ điện, cọc bê tông ly tâm, ống cống, cấu kiện bê tông; đồng thời thi công ép cọc, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, sản xuất sản phẩm cơ khí và vận chuyển hàng hóa. Công ty hiện có hai nhà máy tại An Giang.

Ngoài phương án trả cổ tức, ngày 1/10/2026, ACE dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung một thành viên mới và các vấn đề liên quan khác.

Cập nhập mới nhất, công ty vừa công bố việc ông Trần Anh Tấn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ thời điểm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.Lý do là ông được cho thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại ACE. Việc miễn nhiệm ông Tấn sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và trình cổ đông thông qua.