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Một thế lực bất ngờ "tung" hơn 1.000 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam phiên 12/8

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Một thế lực bất ngờ "tung" hơn 1.000 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam phiên 12/8

Nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại NVL và SBT.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng 12/8, thanh khoản ở mức thấp cho thấy áp lực cung thấp với mức độ phân hóa mạnh. Thị trường sau đó tích cực hơn trong cuối phiên chiều. Kết phiên VN-Index tăng 19,77 điểm (+1,11%) lên mức 1.793,18 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 336 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bất ngờ mua ròng 1.090 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại NVL với giá trị 260 tỷ đồng, tiếp theo là SBT (229 tỷ đồng), HPG (92 tỷ đồng), MWG (70 tỷ đồng), VIC (58 tỷ đồng), TCB (54 tỷ đồng), VHM (50 tỷ đồng), VPB (49 tỷ đồng), FPT (46 tỷ đồng) và MBB (32 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, FUESSV50 bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng, tiếp theo là NT2 (20 tỷ đồng), VTP (10 tỷ đồng), HHV (8 tỷ đồng), FRT (6 tỷ đồng), FUEVFVND và VCG cùng bị bán ròng 3 tỷ đồng, PC1 (0,4 tỷ đồng), trong khi GAS và GMD cùng ghi nhận giá trị bán ròng 0,3 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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