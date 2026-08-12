ROX Key Holdings chốt ngày trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 15%

Công ty CP ROX Key Holdings (MCK: TN1, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua ngày 27/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, ROX Key Holdings sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18/9/2026.

Với gần 60,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ROX Key Holdings sẽ phải chi khoảng hơn 30 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đồng thời, ROX Key Holdings cũng sẽ phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Ảnh minh họa: TN1

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 60 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của ROX Key Holdings sẽ tăng từ gần 601 tỷ đồng lên mức hơn 661 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ROX Key Holdings ghi nhận doanh thu thuần hơn 317,9 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 116,1 tỷ đồng, tăng 82,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 79,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 43,9 lần cùng kỳ; lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 15,9 tỷ đồng, tăng 50%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, ROX Key Holdings báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 116,9 tỷ đồng, gấp 6,8 lần mức lãi ròng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, ROX Key Holdings mang về doanh thu thuần hơn 609,4 tỷ đồng, tăng 48,2% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 126,9 tỷ đồng, tăng 35,1%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ROX Key Holdings tăng 7,5% so với đầu năm, lên mức gần 1.962,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 712,8 tỷ đồng, tăng 6,6%.