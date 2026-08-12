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Một doanh nghiệp điện sắp trả cổ tức cao kỷ lục 3.500 đồng/cp, đều đặn chia tiền mặt suốt 10 năm

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp điện sắp trả cổ tức cao kỷ lục 3.500 đồng/cp, đều đặn chia tiền mặt suốt 10 năm

Doanh nghiệp sẽ chi khoảng 175 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Ngày 20/8 tới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (Nedi 2 - mã chứng khoán ND2) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/9/2026. Với gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nedi 2 sẽ chi khoảng 175 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Đáng chú ý, cổ tức 35% là mức cao nhất của doanh nghiệp. Trong một thập kỷ qua, doanh nghiệp duy trì việc chia cổ tức bằng tiền mặt khá đều đặn, với tỷ lệ dao động từ 10% đến 30%.

Doanh nghiệp mạnh tay trả cổ tức sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Doanh thu cả năm đạt 409 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng 25,7% và áp sát mức lợi nhuận cao nhất lịch sử từng thiết lập vào năm 2022.

Tại cuối năm 2025, Nedi 2 còn 414 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn hơn 14 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Chốt phiên 12/8, thị giá ND2 đạt 36.800 đồng/cp.﻿

An Thái

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