Masan Consumer lọt vào VN30 chỉ sau hơn 7 tháng chuyển sang HoSE

Danh mục VN30 mới được HoSE công bố ngày 15/7/2026 sau kỳ rà soát định kỳ tháng 7 và chính thức có hiệu lực từ ngày 3/8/2026.

MCH bắt đầu giao dịch trên HoSE từ ngày 25/12/2025. Như vậy, chỉ khoảng 7 tháng sau khi lên sàn, cổ phiếu này đã góp mặt trong nhóm VN30. Đây cũng là kỳ rà soát định kỳ đầu tiên mà MCH đủ điều kiện theo quy định của bộ chỉ số.

MCH đáp ứng các tiêu chí ngay trong kỳ rà soát định kỳ đầu tiên

Về mặt tiêu chí, MCH được xác nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan để được đưa vào danh mục VN30, bao gồm việc thuộc nhóm 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, cùng các tiêu chí về tỷ lệ free-float, thanh khoản, tỷ lệ vòng quay chứng khoán và giá trị giao dịch.

Đối với mục đích tính toán chỉ số, HoSE áp dụng tỷ lệ free-float 20% cho MCH. Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty cho thấy Masan Consumer Holdings – pháp nhân do Masan Group kiểm soát – hiện trực tiếp nắm giữ khoảng 69% cổ phần MCH, phần còn lại được phân bổ cho các cổ đông khác trên thị trường.

Việc gia nhập VN30 ngay tại kỳ rà soát đầu tiên đủ điều kiện là dấu mốc đáng chú ý đối với MCH, khi cổ phiếu mới bắt đầu giao dịch trên HoSE chỉ hơn 7 tháng. Đồng thời cũng, sự hiện diện trong VN30 giúp MCH thu hút thêm được dòng vốn đầu tư mới từ các quỹ ETF lớn đang mô phỏng chỉ số này.

Hướng tới tăng thanh khoản, mở rộng cơ cấu cổ đông

Masan Consumer đặt mục tiêu cải thiện thanh khoản và mở rộng cơ cấu cổ đông. Theo doanh nghiệp, một trong những hướng đi là gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, qua đó tạo điều kiện thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức mới.

Với cơ cấu sở hữu hiện tại, Masan Consumer Holdings đang nắm khoảng 69% cổ phần MCH. Do đó, việc gia tăng lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng sẽ là một yếu tố đáng chú ý nếu doanh nghiệp triển khai trong thời gian tới, bởi đây là nguồn cung cổ phiếu có thể giao dịch rộng rãi hơn trên thị trường.

Việc MCH được đưa vào VN30, cùng với triển vọng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, Masan Consumer cho rằng sẽ hỗ trợ định hướng cải thiện thanh khoản và mở rộng cơ cấu cổ đông của Công ty.

Về kết quả kinh doanh, Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý 2/2026 đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi mức tăng trưởng sản lượng gần 10%. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 15.637 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 44,6% trong quý 2/2026 và đạt 45,7% trong nửa đầu năm 2026.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của quý 2/2026 và nửa đầu năm 2026 tăng lần lượt 10,2% và 10,9% so với cùng kỳ.

Một trong những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của Masan Consumer là mô hình Retail Supreme.

Đến cuối quý 2/2026, hệ thống có khoảng 550.000 điểm bán hoạt động, số lượng sản phẩm (SKU) bình quân đạt khoảng 5,8 trên mỗi điểm bán, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh trên sáu ngành hàng.

Bên cạnh đó, chiến lược cao cấp hóa tiếp tục cải thiện chất lượng doanh thu. Trong quý 2/2026, CHIN-SU tăng trưởng 27%, Omachi tăng 17,8%, còn ngành hàng Hóa mỹ phẩm (HPC) với các thương hiệu Chanté và Homey tăng 32,5%. Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng tiếp tục mở rộng, góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm phụ thuộc vào từng kênh bán hàng riêng lẻ.