Giá vàng bạc hôm nay 12/8: Vàng nhẫn áp đảo, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, SJC đồng loạt điều chỉnh

Sau chuỗi biến động dữ dội với nhịp lao dốc mạnh trong phiên chiều qua, thị trường vàng trong nước và quốc tế sáng nay (12/8/2026) đã lập tức đảo chiều phát đi tín hiệu hồi phục đầy ngoạn mục. Động lực bứt phá từ thị trường thế giới cùng lực cầu bắt đáy quay trở lại ngay từ đầu giờ sáng đã giúp giá vàng miếng SJC nhích tăng đều đặn, khôi phục lại phần nào tổn. Trong khi đó, dòng vàng nhẫn trơn 9999 tiếp tục tăng mạnh khi giá bán ra tại một số thương hiệu lớn vượt mặt vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng tăng trở lại﻿

Giá vàng miếng SJC ngày 11/8 đã giao dịch quanh ngưỡng 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra sau đó nhanh chóng bật tăng bứt phá chạm ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi trưa cùng ngày, giá vàng lùi về 142 - 145 triệu đồng/lượng. Sang đến phiên chiều, giá vàng SJC giảm mạnh về còn 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, "bay" tới 2 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh buổi sáng.

Tín hiệu hồi phục tích cực xuất hiện vào đầu giờ sáng nay 12/8:

Giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu Phú Quý, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải... đã nhích tăng thêm 0,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đáy chiều qua, hiện niêm yết chính thức ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các phân khúc vàng miếng SJC nhỏ hơn như 5 chỉ tại công ty SJC có giá bán ra là 143,82 triệu đồng/lượng; loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ là 143,83 triệu đồng/lượng.

Mặc dù đã có dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên, với những nhà đầu tư tham gia thị trường ở giai đoạn đỉnh cao lịch sử hồi đầu tháng 3/2026 (quanh mốc 190,9 triệu đồng/lượng), đến thời điểm hiện tại, khoản lỗ thực tế vẫn đang đè nặng lên tới 50,1 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, những nhà đầu tư tham gia thị trường tại thời điểm giữa tháng 6 (vùng 138,4 triệu đồng/lượng) hiện đang bỏ túi khoản lãi từ 2,4 - 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng nhẹ.

Cập nhật giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji

Không nằm ngoài xu hướng chung, niêm yết tại các thương hiệu kinh doanh vàng lớn khác trong sáng nay cũng ghi nhận sự tăng tốc:

Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng SJC ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,8 triệu đồng/lượng (bán ra), nhích tăng 0,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng miếng SJC duy trì chiều mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, dòng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tiếp tục lập mặt bằng giá mới ở mức 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,5 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn 1-2 triệu đồng/lượng (chiều mua - bán) so với vàng miếng.

Tham khảo giá vàng hôm nay 12/8.

Vàng miếng Doji niêm yết mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, dòng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng khi giá mua vào - bán ra vọt lên mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá bán vàng miếng tới 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Chỉ số giá vàng thế giới (XAU/USD) ghi nhận mức bứt phá mạnh mẽ khi tăng +1.02% (tương đương tăng 44,65 USD/ounce), chính thức vượt mốc cản để chạm mức 4.412,65 USD/ounce. Tỷ giá USD ngân hàng được niêm yết ở mức 25.910 VND/USD (mua vào) và 26.320 VND/USD (bán ra). Quy đổi theo tỷ giá này, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 139,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới hiện đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn chênh lệch khoảng 3,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế đang giằng co do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố trái chiều. Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện khi giá áp sát các ngưỡng cản lịch sử, tuy nhiên dòng tiền nâng đỡ từ kỳ vọng giảm lãi suất của Fed và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn giúp giá vàng duy trì nền tảng rất vững vàng trên mốc 4.350 USD/ounce.﻿

Giá bạc trong nước



Tại thị trường trong nước, giá bạc miếng Phú Quý 999 niêm yết phổ biến ở mức 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,402 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc thỏi 1kg giao dịch quanh mức 62,15 triệu đồng/kg (mua vào) và 64,05 triệu đồng/kg (bán ra).﻿