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Ai đã âm thầm gom gần 17 tấn vàng chỉ trong 6 phiên vừa qua?

| | Thị trường chứng khoán

Ai đã âm thầm gom gần 17 tấn vàng chỉ trong 6 phiên vừa qua?

Tính trong hơn một tuần qua, kim loại quý đã tăng khoảng 400 USD/ounce, cho thấy đà tăng đang được củng cố mạnh.

Phiên 11/8, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 1,71 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.022 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp của quỹ, với tổng khối lượng gom thêm gần 17 tấn.

Động thái tăng mua của quỹ vàng lớn nhất thế giới diễn ra trong phiên giá vàng vừa trải qua một nhịp điều chỉnh nhẹ khoảng 0,5% trước khi hồi phục. Trong phiên sáng 12/8, giá vàng thế giới đã vượt 4.413 USD/ounce. Tính trong hơn một tuần qua, kim loại quý đã tăng khoảng 400 USD/ounce, cho thấy đà tăng đang được củng cố mạnh.

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz, qua đó bù đắp phần nào sức ép từ đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Giá dầu phục hồi cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó tạo thêm lực đỡ cho vàng.

Bên cạnh đó, số liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ công bố tuần trước tiếp tục củng cố kỳ vọng về khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, sự phục hồi của giá dầu và lạm phát vẫn ở mức cao khiến kỳ vọng về động thái của Fed trong tháng 9 trở nên cân bằng hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,7%, trong khi đồng USD tăng giá, khiến đà tăng của vàng phần nào bị hạn chế.

Trong ngắn hạn, CPI của Mỹ công bố ngày 12/8 và PPI ngày 13/8 sẽ là những dữ liệu quan trọng đối với kỳ vọng lãi suất, từ đó tác động trực tiếp đến giá vàng.

Về kỹ thuật, vùng 4.400 USD/ounce hiện là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua vùng này, vàng có thể hướng tới 4.480 USD, sau đó là 4.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, 4.350 USD là vùng hỗ trợ gần, tiếp đến là 4.300 USD và vùng 4.180-4.200 USD/ounce.

Nhìn chung, lực mua của các quỹ vàng, nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed đang tạo nền tảng cho đà tăng của kim loại quý. Tuy nhiên, diễn biến lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD vẫn là những biến số có thể khiến giá vàng rung lắc trong ngắn hạn.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

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