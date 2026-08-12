Quỹ bạc lớn nhất thế giới bất ngờ gom hơn 100 tấn bạc trong một phiên

Phiên 11/8, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục mua ròng gần 107 tấn bạc, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 15.310 tấn. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp của quỹ.

Đáng chú ý, SLV tăng lượng nắm giữ trong phiên giá bạc điều chỉnh giảm xuống dưới 65 USD/ounce, trước khi hồi phục và tăng 1,6%, lên hơn 65,7 USD/ounce phiên sáng 12/8. Diễn biến này cho thấy lực mua từ quỹ diễn ra ngay cả khi giá bạc điều chỉnh trong phiên.

Theo Kitco NewsWire, giá bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz, qua đó phần nào bù đắp sức ép từ đồng USD mạnh hơn và mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm CPI công bố vào thứ Tư và PPI vào thứ Năm. Số liệu việc làm yếu hơn dự kiến trong tuần trước tiếp tục tạo lực đỡ cho các kim loại quý. Tuy nhiên, giá dầu phục hồi và triển vọng lạm phát vẫn cao khiến kỳ vọng về khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 9 trở nên cân bằng hơn.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh 4,7%, trong khi đồng USD tăng giá. Đây vẫn là những yếu tố gây sức ép lên đà tăng của bạc trong ngắn hạn.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những yếu tố địa chính trị quan trọng chi phối thị trường kim loại và năng lượng. Giá dầu Brent chốt phiên ở 88,91 USD/thùng, tăng 1,4%, trong khi WTI tăng 1,3% lên 83,20 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó hỗ trợ các kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng 66,51 USD/ounce là ngưỡng quan trọng mà phe mua bạc cần vượt qua. Nếu bứt phá qua vùng này, giá bạc có thể hướng tới 71,26 USD và sau đó là 72,08 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, 64 USD/ounce là vùng hỗ trợ gần. Nếu mất ngưỡng này, giá bạc có thể lùi về 61,75 USD và sâu hơn là 60,835 USD/ounce.

Như vậy, bạc đang nhận được sự hỗ trợ từ lực mua của các quỹ, nhu cầu trú ẩn trước bất ổn địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và diễn biến lạm phát vẫn là những yếu tố có thể khiến kim loại này rung lắc trong ngắn hạn. Các số liệu CPI và PPI của Mỹ sẽ là những dữ liệu đáng chú ý tiếp theo đối với xu hướng giá bạc.