"Đãi cát tìm vàng" từ KQKD quý 2: Gọi tên các "siêu cổ phiếu" tiềm năng với biên lãi gộp tăng trưởng liên tục

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục khởi sắc trong quý 2/2026. Theo dữ liệu Fiinpro tổng hợp tính đến ngày 5/8, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức 38,3% của quý đầu năm và là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2025.

Đáng chú ý, nhóm phi tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng tới gần 58%, trong khi nhóm tài chính tăng 24%. Xét theo ngành, dầu khí, truyền thông, bất động sản và bán lẻ dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Song hành với kết quả kinh doanh tích cực, VN-Index kết thúc quý 2 với mức tăng 11,1%, đảo chiều sau khi giảm 6,2% trong quý đầu năm. Mirae Asset trong báo cáo mới nhất cho rằng đà phục hồi được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi áp lực chốt lời gia tăng tại các vùng giá cao.

Từ bức tranh trên, Mirae Asset tiến hành lọc những cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp SEPA của Mark Minervini và CANSLIM của William O’Neil.

Trong năm 2026, Mirae Asset đánh giá những ngành có triển vọng và câu chuyện tăng trưởng như bán lẻ, bất động sản, chứng khoán, dầu khí và hóa chất là những lựa chọn đáng chú ý khi mặt bằng giá trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, thực phẩm và điện được xem là những nhóm mang tính ổn định hơn trong các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Loạt “siêu cổ phiếu” tăng trưởng biên lãi gộp liên tục

Mirae Asset đưa ra điều kiện cơ bản để lọt vào nhóm “Siêu cổ phiếu - Super” là biên lợi nhuận gộp quý 2/2026 cao hơn quý 1/2026, đồng thời biên lợi nhuận gộp quý 1 tiếp tục cao hơn mức của năm 2025.

Danh sách trải rộng trên nhiều nhóm ngành, gồm DGW, MWG, PET thuộc bán lẻ; VIC, VHM thuộc bất động sản; SSI thuộc chứng khoán; PVS, BSR thuộc dầu khí; POW thuộc điện; DCM, DPM, DRI thuộc hóa chất; cùng PHP, DHC, VVS, HPG, MCH, NAF, VNM và BMP.

Một số doanh nghiệp trong danh sách ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý 2 nổi bật. BSR tăng 765% so với cùng kỳ, VIC tăng 487%, POW tăng 413%, VVS tăng 345%, VHM tăng 264%, DRI tăng 222% và DGW tăng 195%.

Xét về doanh thu, VHM ghi nhận mức tăng 178%, VIC tăng 154%, POW tăng 116%, DRI tăng 114% và VVS tăng 105%. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp có mức tăng thấp hơn nhưng duy trì chuỗi cải thiện biên lợi nhuận gộp qua các kỳ – tiêu chí cốt lõi để được xếp vào nhóm “siêu cổ phiếu – Super”.

Đơn cử, biên lợi nhuận gộp của VHM tăng từ 30,2% năm 2025 lên 35,8% trong quý 1 và 43,6% trong quý 2/2026. BSR cải thiện từ 4,3% lên 9,8% rồi 12,9%. POW đi từ 13,1% lên 14,2% và 18,3%, trong khi DPM lần lượt đạt 17,7%, 17,9% và 20,2%.

Ở nhóm tiêu dùng, biên lợi nhuận gộp của MWG tăng từ 19,9% năm 2025 lên 20,2% trong quý 1 và 20,7% trong quý 2. VNM cũng cải thiện từ 41,2% lên 41,7% rồi 42,2%.

Ngoài ra, Mirae Asset còn xếp FRT, IDC, HCM, VCI, GAS, PVT và QNS vào nhóm “cổ phiếu tốt” với tiêu chí biên lợi nhuận gộp quý 2 cao hơn quý liền trước. Theo Mirae Asset, danh sách cổ phiếu được lựa chọn không chỉ dựa vào sự cải thiện biên lợi nhuận mà còn phải có tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và đáp ứng một mức thanh khoản nhất định.