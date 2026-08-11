Vừa nhận cổ tức tiền mặt hơn 90%, cổ đông doanh nghiệp này lại sắp nhận thêm 1.200 đồng/cổ phiếu

Ngày 26/8 sắp tới, Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigonship, mã: SGS) sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Danh sách cổ đông hưởng quyền đã được chốt ngày 7/8.

Với hơn 14,4 triệu cổ phiếu SGS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Saigonship sẽ phải chi khoảng hơn 17 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đáng chú ý, vào tháng 2 đầu năm nay, công ty đã thanh toán cổ tức năm 2023 và 2024 với tổng tỷ lệ lên tới 92,5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 9.250 đồng), tương ứng chi khoảng 133 tỷ đồng.

Khoản chi cuối tháng này có quy mô thấp hơn đợt cổ tức đầu năm, nhưng tiếp tục cho thấy dòng tiền dành cho cổ đông SGS đang trở lại khá nhanh.

Được biết, doanh nghiệp từng duy trì cổ tức tiền mặt từ 15%-25% trong giai đoạn từ 2017-2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện chia cổ tức trong hai năm 2021-2022 và phải đến sau nhiều năm, khoản lợi nhuận dành để chi trả cổ tức cho giai đoạn 2023-2024 mới được phân phối tới cổ đông.

Câu chuyện cổ tức cũng từng là vấn đề được nhiều cổ đông nhỏ lẻ SGS quan tâm tại các kỳ đại hội, trong bối cảnh bất đồng giữa 2 cổ đông lớn kéo dài. Về cơ cấu, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn- TNHH MTV (SAMCO) đang sở hữu gần 7,4 triệu cổ phiếu SGS (tỷ lệ 51%) và Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu (GLS) sở hữu gần 5,4 triệu cổ phiếu SGS (tỷ lệ 37,42%).

Tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 10/2025, không tờ trình nào được thông qua, bao gồm cả phương án cổ tức lên tới 92,5%. Hàng loạt nội dung quan trọng khác như báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận hay lựa chọn đơn vị kiểm toán cũng rơi vào tình trạng đình trệ khi SAMCO và GLS chưa tìm được tiếng nói chung.

Nút thắt chỉ thực sự được tháo gỡ tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 5/1/2026, khi cả 11 tờ trình đều nhận được sự đồng thuận, trong đó có phương án cổ tức cho hai năm 2023-2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 ở mức 11%. Đến ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 6, mức độ đồng thuận tiếp tục được duy trì khi toàn bộ nội dung trình đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành xấp xỉ 100% số phiếu dự họp.

Đáng chú ý, cổ tức năm 2025 sau đó được chốt ở mức 12%, nhỉnh hơn kế hoạch 11% đưa ra đầu năm. SGS cũng dự kiến duy trì tỷ lệ 12% trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, doanh thu SGS đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 2 tỷ đồng, giảm mạnh 75%.

Lũy kế 6 tháng, SGS ghi nhận doanh thu gần 51 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 3 tỷ đồng. Năm 2026, SGS đặt mục tiêu doanh thu gần 76 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 19 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu song mới thực hiện được 16% chỉ tiêu lợi nhuận.