Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui tại nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ: Xây tổ hợp "có đủ cả" rộng hơn 8.700 m2

Hôm nay (10/8), tại Jakarta (Indonesia), V-Green Indonesia (thuộc tập đoàn Vingroup) và công ty bất động sản PT HK Realtindo (HKR) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub tại khu vực Kemayoran, Trung Jakarta.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa V-Green và Tập đoàn Hutama Karya, tập đoàn mẹ của HKR và là một trong những doanh nghiệp xây dựng quốc doanh hàng đầu Indonesia.

Theo thỏa thuận, mô hình trạm sạc quy mô lớn có tích hợp nhiều tiện ích như nhà hàng và quán cafe, sẽ nâng cao trải nghiệm cho các chủ xe điện Indonesia, từ đó thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái hạ tầng giao thông điện hóa toàn diện trên toàn quốc.

Cụ thể, V-Green Indonesia sẽ thuê khu đất rộng 8.747 m² thuộc sở hữu của PT HK Realtindo (HKR) để xây dựng tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub tại Kemayoran. Đây cũng là mô hình đặc biệt phù hợp để phát triển trên các quỹ đất quy mô lớn, góp phần tối ưu hiệu quả khai thác bất động sản, tạo nguồn thu bền vững cho chủ sở hữu. Đồng thời, mô hình này giúp V-Green nhanh chóng mở rộng mạng lưới hạ tầng tại những vị trí đắc địa.

EV Charging Hub là mô hình hạ tầng sạc quy mô lớn, tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng một địa điểm để đáp ứng đồng thời nhu cầu của người dùng cá nhân, doanh nghiệp vận tải và tài xế dịch vụ.

Đại diện V-Green Indonesia và công ty bất động sản PT HK Realtindo (HKR) ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub. Ảnh: VIC

Theo kế hoạch đề ra, EV Charging Hub của VinFast tại Kemayoran sẽ đi vào vận hành từ tháng 10/2026, với 36 trụ sạc ô tô, 20 trạm đổi pin với tổng công suất phục vụ 56 ô tô và 220 xe máy điện cùng lúc.

Đáng chú ý, ngoài khu vực sạc nhanh dành cho ô tô điện và trạm đổi pin đối với xe máy điện, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với bãi đỗ dành cho đội xe dịch vụ, hệ thống điện mặt trời áp mái bổ sung nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, cùng với các tiện ích như khu nghỉ ngơi, dịch vụ F&B, nhà hàng và quán cafe.

Thỏa thuận với HKR là dấu mốc quan trọng đầu tiên sau Biên bản ghi nhớ được V-Green Indonesia và Tập đoàn Hutama Karya ký kết hồi tháng 4/2026. Theo đó, hai bên đã thống nhất nghiên cứu phát triển hệ thống EV Charging Hub trên quỹ đất chiến lược của Hutama Karya, đồng thời cùng khai thác 29 trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Sumatera để phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện.

Trong giai đoạn tiếp theo, V-Green dự kiến sẽ triển khai các trụ sạc trên hệ thống 29 trạm dừng nghỉ này, hình thành mạng lưới hạ tầng sạc quy mô lớn dọc tuyến cao tốc, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dùng.

Mô hình tiên phong ở Indonesia

Phối cảnh mô hình EV Charging Hub ở Indonesia. Ảnh: VIC

Dự án tại Kemayoran được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho mô hình EV Charging Hub tích hợp ở Indonesia, qua đó tạo nền tảng để V-Green từng bước nhân rộng mô hình này tại các địa điểm chiến lược của HK Group.

Theo V-Green, mô hình này góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng xe điện, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả các quỹ đất có vị trí chiến lược, hình thành những trung tâm hạ tầng phục vụ quá trình điện hóa giao thông.

Theo ông Ekwan Hadyanto, Giám đốc PT HK Realtindo, chia sẻ, hợp tác với V-Green mở ra hướng đi mới cho quỹ đất của HK Realtindo, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ Indonesia thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông bền vững.

Trong khi đó, ông Mai Trường Giang, Tổng Giám đốc V-Green Indonesia, bày tỏ sự tin tưởng rằng mô hình EV Charging Hub sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng xe điện mà còn tạo ra giá trị bền vững cho các đối tác của V-Green, cùng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Indonesia.

V-Green đang đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm sạc ô tô điện với hơn 150.000 cổng sạc, và trạm đổi pin xe máy điện; qua đó hướng tới mục tiêu thúc đẩy phổ cập xe điện, đóng góp vào lộ trình giảm phát thải và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Trong đó, riêng tại Indonesia, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng, như miễn phí sạc cho toàn bộ khách hàng sở hữu ô tô điện VinFast, chương trình miễn phí đổi pin xe máy điện VinFast trong vòng một năm, tối đa 20 lần đổi pin mỗi tháng cho mỗi xe.