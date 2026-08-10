Cổ phiếu của Chứng khoán Hòa Bình duy trì diện hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về tình trạng chứng khoán của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (MCK: HBS).

Theo đó, cổ phiếu HBS bị duy trì diện bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 1039/QSGDHN ngày 06/08/2026. Nguyên nhân là do doanh nghiệp tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát, đồng thời chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Với quyết định này, cổ phiếu HBS chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Hiệu lực áp dụng bắt đầu từ ngày 12/08/2026.

Nguồn: HNX

HNX yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, HBS phải gửi báo cáo và công bố thông tin về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng này.

Bên cạnh đó, cổ phiếu HBS đang đồng thời thuộc diện bị cảnh báo theo Quyết định số 982/QĐ-SGDHN ngày 23/07/2026. Lý do là tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 983/QĐ-SGDHN ngày 23/07/2026, HBS tiếp tục bị kiểm soát do vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện cảnh báo.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Hòa Bình vừa qua công bố nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Hương Trà. Trong đơn đề ngày 31/7, bà Trà cho biết, vì một số lý do cá nhân nên không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban kiểm soát của Công ty. Bà cảm ơn HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành công việc thời gian qua.

Trước đó, một thành viên Ban Kiểm soát khác cũng có đơn từ nhiệm ngày 11/6/2026 là bà Nguyễn Thị Thu Dung. Bà Dung cũng cho biết vì một số lý do cá nhân nên nên không đủ thời gian để thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban kiểm soát của Công ty.