Một doanh nghiệp bất ngờ kéo dài thời gian IPO

CTCP Công nghiệp Á Mỹ (Amy Grupo) vừa có thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Cụ thể, thời gian đăng ký mua cổ phiếu mới kéo dài từ ngày 9/7 đến 16 giờ ngày 9/9. Như vậy, thời gian kéo dài thêm gần 1 tháng so với mốc kết thúc là 16 giờ ngày 12/8 của phương án trước đó.

Tương tự, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu cũng được điều chỉnh, thời gian ban đầu từ ngày 17/8 đến 16 giờ ngày 24/8, thời gian sau điều chỉnh từ ngày 14/9 đến 16 giờ ngày 24/9, kéo dài thêm 1 tháng.

Lý do về việc kéo dài thời gian thêm 1 tháng không được Amy Grupo đưa ra.

Amy Grupo được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Các sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp gồm gạch ốp lát, ngói, sàn SPC và sàn LVT. Sau 10 năm, tập đoàn đã sở hữu 4 nhà máy, hơn 2.200 nhân sự và hiện diện thương hiệu tại hơn 35 quốc gia, với khoảng 85% doanh số đến từ các đối tác chuyên nghiệp trong chuỗi cung ứng, nhà thầu, nhà phát triển bất động sản và hệ thống kiến trúc sư.

Trước IPO, ban lãnh đạo và cổ đông sáng lập nắm giữ khoảng 92% cổ phần và dự kiến vẫn giữ lại khoảng 75% sau khi niêm yết, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trong đợt IPO này, Amy Grupo dự kiến chào bán 16,1 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 48.900 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt chào bán thành công, doanh nghiệp có thể thu về gần 790 tỷ đồng, tương ứng mức vốn hóa sau IPO khoảng 7.851 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 2021-2025, Amy Grupo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng bình quân 38,2%/năm, lợi nhuận tăng khoảng 65%/năm và ROE duy trì quanh ngưỡng 28%, thuộc top cao toàn ngành cả về ROE lẫn ROA. Chính sách cổ tức duy trì tỷ lệ chi trả từ 25 đến 40%/năm

Sang năm 2026, Amy Grupo đặt mục tiêu doanh thu 9.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 935 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 30% và 25% so với kết quả năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.