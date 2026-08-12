Hé lộ một tin cực vui cho chứng khoán Việt Nam trong tháng 8

Trong báo cáo chiến lược vừa công bố, Chứng khoán SSI (SSI Research) đánh giá triển vọng vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì tích cực trong năm 2026, song trọng tâm chính sách đang dịch chuyển từ đặt mục tiêu tăng trưởng sang năng lực triển khai trên thực tế.

GDP tăng 8,18% trong 6 tháng đầu năm (quý 2 tăng 8,39%), trong khi các chỉ báo tháng 7 tiếp tục cho thấy nền tăng trưởng vững: sản xuất công nghiệp tăng 14,5% so với cùng kỳ, đưa mức tăng 7 tháng lên 11,4% - cao nhất trong ít nhất 8 năm.; chế biến chế tạo tăng 15% và vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm. Sau phiên họp Chính phủ tháng 7, đầu tư công nhiều khả năng tiếp tục được xem là động lực chính trong nửa cuối năm 2026. SSI duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 8,5-9,0%.

Sau giai đoạn đi ngang tích lũy, thị trường điều chỉnh đáng kể trong tháng 7 trước khi phục hồi khoảng 4% từ vùng đáy 1.668 điểm. Áp lực điều chỉnh xuất phát từ các lo ngại pháp lý tại một số doanh nghiệp niêm yết, mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng hơn trên thị trường quốc tế. Theo SSI, diễn biến này cũng phù hợp với xu hướng điều chỉnh tại nhiều thị trường trong khu vực như Đài Loan (-6,5%), Nhật Bản (-8,1%) và Hàn Quốc (-22,2%), phản ánh quá trình định giá lại rủi ro mang tính rộng hơn.

Thời điểm hiện tại, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thị trường. Tính riêng trên HOSE, doanh thu quý 2/2026 tăng gần 38% so với cùng kỳ, trong khi LNST cổ đông công ty mẹ tăng 45,8%. Nếu loại trừ Vingroup, mức tăng vẫn đạt gần 28%, đưa đà tăng trưởng lợi nhuận nửa đầu năm 2026 lên 29,2%.

Các nhóm ngành Ngân hàng (+24,6% ) và bất động sản (+232%) đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng lợi nhuận, trong khi bán lẻ, tiện ích, dầu khí, vật liệu xây dựng và phân bón tiếp tục ghi nhận nền lợi nhuận cải thiện.

Trong nửa cuối năm 2026, SSI Research cho rằng tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại khi hiệu ứng nền thuận lợi suy giảm và chi phí vốn cao bắt đầu tác động rõ hơn tới hoạt động kinh doanh. CPI toàn phần giảm 0,12% so với tháng trước trong tháng 7, nhưng lạm phát cơ bản vẫn ở mức 4,19% trong 7 tháng đầu năm; trong khi đó, các điều chỉnh chính sách như Thông tư 25 có thể mở rộng dư địa tín dụng nhưng chưa đủ để kéo giảm chi phí vốn. Chất lượng tài sản ngân hàng cần được theo dõi sát hơn khi tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% và tỷ lệ bao phủ giảm còn 82,9%. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại bảy tháng ở mức 20,5 tỷ USD, chủ yếu phản ánh nhu cầu đầu tư, song việc xuất siêu sang Hoa Kỳ ở mức cao có thể làm gia tăng rủi ro liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301.

Ở chiều tích cực, định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. P/E dự phóng 2026 hiện ở mức 12,2x, hoặc khoảng 9,5x nếu loại trừ các cổ phiếu liên quan đến Vingroup, tiệm cận các vùng định giá thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường chịu áp lực. Câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là chất xúc tác trung hạn quan trọng, với đợt phân bổ thụ động đầu tiên theo FTSE dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 và quá trình đưa vào đầy đủ được triển khai theo từng giai đoạn đến tháng 9/2027.

Đặc biệt, SSI thống kê trong lịch sử, tháng 8 là một trong những giai đoạn thuận lợi nhất của TTCK Việt Nam, với 8/10 năm gần nhất tăng điểm và mức sinh lời bình quân khoảng 5% trong các năm tăng. Ngay cả hai tháng 8 giảm điểm, vào năm 2017 và 2019, mức giảm cũng tương đối khiêm tốn dưới 1%. Trong ngắn hạn, yếu tố mùa vụ tháng 8, áp lực bán liên quan đến margin hạ nhiệt và dòng vốn ngoại cải thiện có thể hỗ trợ các cơ hội giao dịch.

Tuy nhiên, SSI Research duy trì quan điểm thận trọng có chọn lọc do áp lực lãi suất chưa giảm đáng kể và triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2026 có thể kém bứt phá hơn nửa đầu năm 2026. Theo đó, chiến lược phù hợp là chuyển trọng tâm từ dự báo điểm số sang lựa chọn vị thế theo ngành và cổ phiếu: ưu tiên các nhóm hưởng lợi từ mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư hạ tầng như khu công nghiệp, logistics, điện, vật liệu xây dựng và nhà thầu hạ tầng; chọn lọc ở nhóm ngân hàng; và duy trì tỷ trọng ở nhóm tiêu dùng như nhóm phòng thủ.