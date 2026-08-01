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Một biến số có thể khiến chứng khoán rung lắc mạnh

| | Thị trường chứng khoán

Một biến số có thể khiến chứng khoán rung lắc mạnh

Mirae Asset đánh giá đây là vùng định giá hấp dẫn, có khả năng thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Chính sách tiền tệ của Fed có thể khiến thị trường biến động

Trong báo cáo mới đây, Mirae Asset cho rằng trong bối cảnh chính sách tiền tệ của Fed có thể trở nên khó dự đoán hơn dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh, một số thay đổi trong cách điều hành có thể khiến thị trường biến động hơn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, thị trường đang kỳ vọng một lập trường “diều hâu” hơn từ Fed, với khả năng lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí tiếp tục tăng để ứng phó với lạm phát. Kỳ vọng này được phản ánh qua sự dịch chuyển của đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, khi thị trường kỳ vọng lãi suất ngắn hạn cao hơn và lạm phát dài hạn tăng đáng kể.

Theo Mirae Asset, sự không chắc chắn về chính sách của Fed cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế tăng cường phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh và biến động hơn cũng gây áp lực lên định giá của các loại tài sản khác.

Đối với Việt Nam, áp lực từ bên ngoài đang tập trung chủ yếu vào lãi suất. Từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh tỷ giá USD/VND được duy trì ổn định, áp lực này cùng với vấn đề thanh khoản hệ thống trở thành một rào cản đối với hiệu quả của các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiếp tục thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Tính đến cuối tháng 5/2026, quy mô huy động vốn thấp hơn dư nợ cho vay khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, tương đương 14% tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, lượng tiền mặt trong lưu thông vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 2,1 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh

Bất chấp những thách thức từ môi trường tiền tệ, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo Mirae Asset, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 47,5% so với cùng kỳ. Trong đó, bất động sản và ngân hàng là hai nhóm đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung, lần lượt chiếm 43% và 20%.

Riêng quý II, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 46% so với cùng kỳ, sau khi tăng 50% trong quý I.

Đà tăng trưởng lợi nhuận trong hai quý đầu năm cũng giúp định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn. Theo Mirae Asset, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 50% trong quý I và 46% trong quý II đã đưa P/E thị trường về mức 13,4 lần, thấp hơn mức P/E trung bình dài hạn trừ một độ lệch chuẩn là 14 lần.

Một biến số có thể khiến chứng khoán rung lắc mạnh- Ảnh 1.

Xét từ năm 2025 đến nay, Mirae Asset đánh giá đây là vùng định giá hấp dẫn, có khả năng thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Tuy nhiên, Mirae Asset lưu ý nhịp hồi phục của thị trường sẽ được củng cố nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện. Một trong những yếu tố hỗ trợ là việc tiếp tục hoàn thiện bộ khung giải pháp chính sách nhằm khơi thông dòng vốn trong nước. Bên cạnh đó, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường năm 2026 tăng khoảng 20–22% so với cùng kỳ cũng là yếu tố hỗ trợ triển vọng thị trường.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu

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