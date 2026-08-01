VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850-1.950 điểm, CTCK chỉ ra loạt cổ phiếu có câu chuyện riêng

VN-Index đã chứng kiến mức giảm 124 điểm, tương ứng gần 7% trong tháng 7. Sau nhịp chỉnh mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần lấy lại trạng thái cân bằng.

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) đưa ra hai kịch bản cho diễn biến của chỉ số trong tháng 8:

Ở kịch bản tích cực, VN-Index giữ vững vùng đáy ngắn hạn 1.651 điểm và quay trở lại xu hướng tăng ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật cần duy trì gồm chỉ số đứng trên đường MA10 ngày, MACD tiếp tục giao cắt hướng lên và hình thành cấu trúc đỉnh sau, đáy sau cao hơn.

Đi cùng với đó, ABS kỳ vọng thanh khoản thị trường sôi động trở lại, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 25.000 tỷ đồng/phiên. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.850-1.950 điểm . Trong quá trình đi lên, thị trường vẫn có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh bất ngờ, ABS xem là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn ở các phiên giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, kịch bản thận trọng được đặt ra nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng quanh 1.600 điểm, đồng thời bối cảnh vĩ mô diễn biến trái ngược với kỳ vọng hiện nay. Khi đó, chỉ số có thể chiết khấu sâu về quanh 1.500 điểm trước khi bước vào quá trình tái tích lũy. Tuy nhiên, ABS cho biết không đánh giá cao khả năng xảy ra kịch bản này trong bối cảnh hiện tại. ﻿

Doanh nghiệp nào tiềm năng?

Về chiến lược, ABS khuyến nghị một số nhóm ngành gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ và cảng biển - logistics.

Trong nhóm ngân hàng, VPB được đánh giá có triển vọng khả quan nhờ tăng trưởng tín dụng tiếp tục đóng vai trò động lực chính. ABS kỳ vọng tín dụng tại ngân hàng mẹ có thể tăng trên 30% trong năm 2026, tập trung vào SME, bán lẻ và khai thác hệ sinh thái. NIM cũng được kỳ vọng phục hồi trong nửa cuối năm khi chi phí vốn dần tạo đỉnh, trong khi FE Credit có thể đóng góp tích cực hơn khi chất lượng tài sản cải thiện. ABS dự báo lợi nhuận trước thuế VPBank năm 2026 tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Với nhóm chứng khoán, HCM được chú ý nhờ kế hoạch tăng vốn quy mô gần 5.000 tỷ đồng. Nếu hoàn tất các phương án đã được thông qua, vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng từ 10.800 tỷ lên 15.800 tỷ đồng, qua đó mở rộng năng lực tài chính và bổ sung nguồn lực cho hoạt động cho vay margin. ABS kỳ vọng đây sẽ là động lực cho tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo.

Ở nhóm bán lẻ, triển vọng MWG được hỗ trợ bởi kỳ vọng sức cầu tiêu dùng cải thiện và những động lực riêng tại các chuỗi kinh doanh. ABS cho rằng doanh số iPhone 18 có thể tăng trưởng mạnh, trong khi mảng laptop hưởng lợi từ mùa tựu trường và nhu cầu mua sắm sớm. Bách Hóa Xanh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện lợi nhuận, còn EraBlue hướng tới mở rộng lên 300-350 cửa hàng tại Indonesia vào cuối năm 2026.

Một cổ phiếu khác được ABS đánh giá tích cực là HPG . Nhu cầu thép xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công, trong khi Dung Quất 2 vận hành cả hai giai đoạn sẽ nâng tổng công suất HRC lên 8,4 triệu tấn/năm. ABS dự báo sản lượng thép xây dựng năm 2026 đạt 5,63 triệu tấn, tăng 25%, còn sản lượng HRC đạt 6,72 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Với nhóm cảng biển, PHP được kỳ vọng hưởng lợi đáng kể từ cảng Lạch Huyện 3 và 4. Sản lượng tại đây được ABS dự báo tăng từ 250.000 TEU năm 2025 lên hơn 750.000 TEU trong năm nay, qua đó giúp tổng sản lượng của PHP tăng khoảng 17%. Xu hướng dịch chuyển hàng hóa sang cảng nước sâu và việc tái cơ cấu hệ thống cảng sông cũng được kỳ vọng cải thiện hiệu quả hoạt động trong những năm tới.