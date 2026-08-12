Bamboo Airways chuẩn bị 'cất cánh trở lại'?

Đầu tháng 8/2026, khi thử tìm kiếm vé trên website của Bamboo Airways ở một số đường bay nội địa chính như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng hay TP.HCM - Đà Nẵng, hệ thống không hiển thị chuyến bay khả dụng trong tháng. Tình trạng này làm dấy lên nhiều câu hỏi về kế hoạch khai thác của hãng sau thời gian dài thu hẹp đội bay và mạng đường bay.

Trong bối cảnh đó, thông tin mới từ chuyên trang hàng không Yatramagazine cho biết Bamboo Airways đang chuẩn bị nối lại hoạt động bay thường lệ vào giữa quý III/2026, đánh dấu một bước mới trong quá trình phục hồi và tái cấu trúc của hãng.

Theo thông tin được đưa ra, hãng đang nhắm tới việc khởi động lại hoạt động vào giữa quý III/2026. Nếu kế hoạch này được triển khai, Bamboo Airways có thể sớm đưa các chuyến bay thường lệ trở lại sau giai đoạn hoạt động bị thu hẹp đáng kể.

Đáng chú ý, đến nay Bamboo Airways chưa công bố cụ thể các đường bay sẽ được khôi phục, tần suất khai thác, số lượng và loại máy bay được sử dụng cũng như thời điểm mở bán vé. Do đó, quy mô thực tế của đợt tái khai thác vẫn chưa rõ ràng.

Việc Bamboo Airways trở lại khai thác các chuyến bay thường lệ được kỳ vọng sẽ mang đến cho hành khách thêm lựa chọn trên các đường bay nội địa và có thể cả quốc tế, đồng thời bổ sung thêm năng lực vận chuyển cho thị trường hàng không Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Bamboo Airways đã trải qua một giai đoạn tái cấu trúc đáng kể, bao gồm việc điều chỉnh hoạt động khai thác và thu hẹp mạng đường bay nhằm cải thiện tình hình tài chính và hiệu quả vận hành.

Nếu kế hoạch tái khai thác diễn ra thành công, hãng có thể từng bước khôi phục các đường bay và mở rộng năng lực vận chuyển phù hợp với nhu cầu thị trường.

Các thông tin chi tiết hơn về đường bay cụ thể, tần suất chuyến bay, phương án bố trí máy bay và việc mở bán vé dự kiến sẽ được công bố khi kế hoạch tái khai thác có thêm tiến triển.

Sự trở lại của Bamboo Airways, nếu diễn ra theo kế hoạch, sẽ là một diễn biến đáng chú ý trên thị trường hàng không Việt Nam, đặc biệt sau giai đoạn đầu tháng 8 khi hành khách gần như không thể tìm thấy chuyến bay thường lệ của hãng trên nhiều chặng chính qua website bán vé.

Theo: Yatramagazine



