3 cổ phiếu được khối ngoại “rót” gần 500 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá

Lực kéo từ cổ phiếu Vingroup giúp VN-Index bứt phá mạnh. Khép lại phiên 12/8, VN-Index tăng gần 20 điểm lên còn 1.793 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 336 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 316 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 189 tỷ đồng. Theo sau, VIX và SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 152 và 141 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 67 tỷ đồng. Theo sau là ACB và TCB, lần lượt bị bán ròng 60 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVS, KSF, NVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 0,3 tỷ đồng; theo sau PVI TSB, DP3, bị bán từ vài trăm triệu đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ABB được khối ngoại ﻿mua 3 tỷ đồng. Theo sau, TIN và DRI cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ACV, ABI, , , , ,...