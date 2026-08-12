Thị trường chứng khoán phiên 12/8 chứng kiến đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup (VIC). Thị giá VIC tăng 3,4% lên 215.500 đồng/cp, tương ứng tăng 7.000 đồng so với phiên liền trước.

Thanh khoản cổ phiếu cũng ở mức cao với hơn 5,3 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch trên 1.100 tỷ đồng. Đà tăng của VIC đóng góp gần 12 điểm cho VN-Index, trở thành một trong những cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chung trong phiên.

Với hơn 7,76 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, tại mức giá 215.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường của Vingroup đạt xấp xỉ 1,673 triệu tỷ đồng - tiếp tục đứng đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Như vậy, giá trị vốn hóa của tập đoàn đã tăng thêm khoảng 54.400 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC xuất hiện trong bối cảnh Vingroup vừa công bố nhận diện thương hiệu mới. Theo đó, tập đoàn thay đổi logo cùng một số yếu tố trong bộ nhận diện, đánh dấu bước điều chỉnh hình ảnh thương hiệu. So với phiên bản trước, tổng thể thiết kế gần như không thay đổi khi doanh nghiệp tiếp tục giữ biểu tượng cánh chim màu vàng, nền tròn đỏ cùng dòng chữ “VINGROUP” quen thuộc.

Khác biệt lớn nhất nằm ở vị trí của 5 ngôi sao màu vàng. Thay vì nằm phía dưới cánh chim như trước, các ngôi sao được đưa lên phía trên, tạo thành một bố cục mới.

Theo giải thích từ Vingroup, việc sắp xếp lại chi tiết này nhằm thể hiện mục tiêu duy trì chuẩn mực chất lượng 5 sao, đồng thời truyền tải tinh thần không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới.

Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất được đặt ở vị trí cao nhất trong cụm 5 ngôi sao. Chi tiết này được doanh nghiệp lý giải là biểu tượng cho những mục tiêu cao nhất, đóng vai trò định hướng trong hành trình mở rộng sang các thị trường và phân khúc mới.

Vingroup cho biết bộ nhận diện mới đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển, gắn với tham vọng mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Sự thay đổi logo vì vậy không đơn thuần là điều chỉnh về mặt hình ảnh, mà còn thể hiện khát vọng bứt phá, chinh phục những cột mốc mới và gia tăng vị thế trên thị trường toàn cầu.

Về tình hình kinh doanh, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 222.300 tỷ đồng , tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn theo đó đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thông tin liên quan, thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup là VinSpace đã chính thức công bố một thỏa thuận quan trọng. Cụ thể, công ty ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với hãng SpaceX. Theo kế hoạch, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo vào quý 2/2027.