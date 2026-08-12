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VN-Index tiến sát 1.800 điểm, thêm cổ phiếu ngân hàng lên sàn

| | Thị trường chứng khoán

Với sự trở lại mạnh mẽ của VIC, VN-Index tiến sát 1.800 điểm dù thị trường phân hóa. Hôm nay (12/8), cổ phiếu ngân hàng thứ 28 chính thức chào sàn, có thời điểm tăng hết biên độ 40%.

Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi VN-Index được kéo sát ngưỡng 1.800 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC nổi bật với mức tăng mạnh, đóng góp vượt trội gần 12 điểm cho đà đi lên của chỉ số. Tuy nhiên, diễn biến toàn thị trường vẫn có sự phân hóa khi áp lực bán xuất hiện tại không ít mã nhỏ và vừa.

Bên cạnh VIC, nhiều mã lớn thuộc VN30 diễn biến tích cực, như GAS, GVR quanh mức 3%, trong khi VHM tăng hơn 2%. BSR, SAB và HDB cùng tăng quanh 1-2%, góp thêm lực đẩy cho chỉ số.

VN-Index tiến sát 1.800 điểm, thêm cổ phiếu ngân hàng lên sàn- Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có tân binh PCB, trong phiên ghi nhận mức tăng tới 40%.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế với TCB, HDB, VPB, MBB và ACB cùng tăng giá. Dòng tiền tập trung khá rõ ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, với TCB ghi nhận hơn 15,3 triệu cổ phiếu được sang tay, HDB gần 12,9 triệu đơn vị, MBB hơn 8,9 triệu và VPB gần 7,5 triệu cổ phiếu.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên là màn chào sàn của PCB - cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank). Sáng nay, 900 triệu cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngay khi mở cửa, PCB tăng kịch trần lên 14.000 đồng, tương đương mức tăng 40%. Tuy nhiên, lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến cổ phiếu thu hẹp đà tăng. Đến cuối phiên, PCB dừng ở 11.500 đồng, tăng 15% so với giá tham chiếu. Thanh khoản đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, tại thời điểm đóng cửa, bên mua PCB vẫn hiện diện với hơn 24.700 cổ phiếu tại mức giá 11.400 đồng, trong khi bên bán có hơn 35.200 cổ phiếu tại mức giá 11.500 đồng. Diễn biến này cho thấy nguồn cung đã gia tăng đáng kể sau nhịp tăng nóng đầu phiên.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định chấp thuận cho PVcomBank đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên UPCoM với mã PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.

Việc PCB chính thức giao dịch đưa PVcomBank trở thành ngân hàng thứ 28 có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung, sau 27 mã ngân hàng đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

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