Cổ phiếu BCM tăng trần, “cháy hàng” trong ngày VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 12/8 chứng kiến sự bứt phá mạnh của cổ phiếu BCM thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex).

Kết phiên, cổ phiếu BCM tăng kịch biên độ 6,93%, lên 44.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng tăng vọt với gần 1,9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đáng chú ý, cổ phiếu BCM rơi vào trạng thái “trắng bên bán” khi lực cầu áp đảo hoàn toàn. Dư mua tại giá trần đến cuối phiên vẫn còn khoảng 186.000 cổ phiếu, cho thấy dòng tiền đang đẩy mạnh gom cổ phiếu sau chuỗi giảm sâu trước đó.

Đây cũng là phiên tăng trần thứ 3 trong 4 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM. Với thị giá 44.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của Becamex được nâng lên khoảng 45.540 tỷ đồng.

Cổ phiếu BCM "cháy hàng" trong phiên 12/8.

Diễn biến hiện tại đánh dấu sự hồi phục đáng chú ý của BCM sau khi cổ phiếu này từng chịu áp lực bán mạnh.

Cụ thể, trong phiên 29/7, cổ phiếu BCM có thời điểm rơi xuống 35.000 đồng/cổ phiếu, mức giá thấp nhất kể từ năm 2021. So với vùng đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào giữa tháng 1, thị giá cổ phiếu BCM từng “bốc hơi” hơn 55%.

Tính từ vùng đáy 35.000 đồng/cổ phiếu đến mức giá 44.000 đồng hiện tại, cổ phiếu BCM đã hồi phục khoảng 25,7% chỉ trong thời gian ngắn.

Đà hồi phục của cổ phiếu BCM diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin mới liên quan đến việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 5/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Quyết định đưa ra các tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo danh mục ngành, lĩnh vực và khung tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ, qua đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo định hướng này, doanh nghiệp có thể tiếp tục được Nhà nước giữ nguyên tỷ lệ vốn đang nắm giữ hoặc thực hiện các hình thức cơ cấu lại vốn theo quy định pháp luật.

VN-Index áp sát mốc 1.800 điểm

Không chỉ cổ phiếu BCM, thị trường chứng khoán phiên 12/8 đồng loạt tăng mạnh khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt.

Kết phiên, VN-Index tăng 19,77 điểm, lên 1.793,18 điểm, qua đó tiến sát mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Nhóm cổ phiếu “họ” Vin tiếp tục đóng góp đáng kể cho đà tăng của chỉ số. VIC tăng 3,36%, trong khi VHM tăng 2,36%.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước cũng đồng loạt tăng giá. GAS tăng 3,23%, GVR tăng 2,71%, BSR tăng 1,73%, trong khi BCM tăng tới 6,93%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giao dịch tích cực như TCB tăng 1,61%, HDB tăng 1,12%, GEE tăng 1,35%, DMX tăng 2,16% và MWG tăng 1,09%.

Ở chiều ngược lại, một số mã vốn hóa lớn điều chỉnh quanh 1%, phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường, gồm VCB, TCX, CTG, FPT, MSB, GEL, VNM, STB và HCM.

Cổ phiếu PVComBank ( PCB ) “hạ nhiệt” sau màn chào sàn “ bùng nổ ”

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên 12/8 là màn giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PCB của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) trên UPCoM.

Theo đó, cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Do là phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu được áp dụng biên độ dao động ±40%, tương ứng giá sàn 6.000 đồng và giá trần 14.000 đồng/cổ phiếu.

Ngay khi mở cửa, cổ phiếu PCB lập tức tăng kịch trần lên 14.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 40%, cho thấy sức hút rất lớn của mã cổ phiếu ngân hàng trong ngày đầu lên sàn.

Tuy nhiên, sức nóng của cổ phiếu PCB giảm dần trong phiên chiều. Kết phiên, cổ phiếu dừng ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với giá tham chiếu.

Thanh khoản PCB đạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh, qua đó đưa vốn hóa thị trường của PVcomBank lên khoảng 10.350 tỷ đồng.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài quay xe mua ròng gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 188 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIX (152,45 tỷ đồng), cổ phiếu SSI (141,13 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (75,12 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị hơn 67 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu ACB (59,91 tỷ đồng), cổ phiếu TCB (51,77 tỷ đồng), cổ phiếu SHB (39,8 tỷ đồng), …