Vừa báo lãi 6 tháng tăng hơn 500%, một công ty sắp trả cổ tức tiền mặt cao nhất 5 năm

CTCP KASATI (HNX: KST) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 7/9/2026. Tỷ lệ thực hiện 11,84%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KST được nhận 1.184 đồng.

Với gần 5,99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KASATI dự kiến chi khoảng 7,1 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Mức cổ tức 11,84% cũng là mức cao nhất của KST trong 5 năm qua. Trước đó, cổ đông KASATI nhận cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10,94%, tương ứng 1.094 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đã duy trì cổ tức tiền mặt ổn định trong khoảng 15 năm qua.

KASATI chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2002, với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là dịch vụ, thương mại và sản xuất phục vụ ngành viễn thông. Công ty có khách hàng là nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như VNPT, EVN, Viettel, Sài Gòn Postel, Ericsson, Huawei, NEC, Nokia-Siemens, Motorola, ZTE...

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026 KASATI ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 174,7 tỷ đồng, tăng khoảng 260% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,46 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt khoảng 116 triệu đồng, tương ứng tăng khoảng 3.745%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu KASATI đạt 194,4 tỷ đồng, tăng khoảng 172% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,71 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6,1 lần cùng kỳ, tương ứng tăng khoảng 510%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, KASATI đặt mục tiêu doanh thu 775 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15,85 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 25% kế hoạch doanh thu và gần 30% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.