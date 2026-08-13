SHS lên kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Tổng khối lượng phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương huy động 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần, có kèm điều khoản mua lại. Thời điểm phát hành dự kiến từ quý III/2026.

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu một số khoản nợ của tổ chức phát hành. Theo công bố, đây đều là các khoản vay ngân hàng/công ty tín dụng với thời hạn 1-5 tháng, dự kiến đáo hạn trong nửa cuối tháng 8/2026.

Ảnh: SHS

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 15/7 vừa qua, SHS đã chào bán thành công 1.190 trái phiếu mã SHS12601. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 119 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào 15/7/2027. Lãi suất cố định 10,5%/năm.

Về hoạt động kinh doanh, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 450 tỷ đồng trong quý II/2026, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính cho doanh thu kỳ này là hoạt động cho vay với gần 319 tỷ đồng, tăng 109%.

Đáng chú ý, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận âm hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 417,2 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán gần 84,4 tỷ đồng, tăng 18,2%; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng mạnh từ hơn 13,1 tỷ đồng lên hơn 68,4 tỷ đồng.

Dù có tiết giảm chi phí nhưng kết quả SHS vẫn báo lợi nhuận trước thuế giảm 80% so với quý II/2025 chỉ còn gần 90 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SHS mang về doanh thu hoạt động hơn 1.015 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 370 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 53% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SHS tăng 19,7% so với đầu năm, lên mức gần 27.567 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận gần 11.333,7 tỷ đồng. Dư nợ cho vay hơn 11.722 tỷ đồng, tăng 28,8% so với đầu năm

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của SHS hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn ở mức gần 13.500 tỷ đồng.