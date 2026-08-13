Chứng khoán giảm mạnh ngày đầu tháng Ngâu
Thị trường chứng khoán vừa có phiên giảm mạnh với sắc đỏ áp đảo trên diện rộng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch ngày đầu tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) không mấy suôn sẻ khi áp lực bán đột ngột gia tăng vào phiên chiều. Sắc đỏ bao trùm trên diện rộng với số mã giảm áp đảo, nhiều Bluechips còn giảm mạnh 2-4%.
Nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng, dầu khí khởi sắc trong phiên sáng đảo chiều giảm đỏ. Các nhóm bất động sản, chứng khoán, thép… đều chịu áp lực bán đáng kể. Điểm sáng hiếm hoi đến từ một số cổ phiếu nhóm bán lẻ (MSN, PNJ, DGW), nhựa (BMP, NTP, NHH) nhưng chưa đủ sức lan toả và tác động đến chỉ số cũng không lớn.
VN-Index đóng cửa phiên 13/8 giảm 27,55 điểm (-1,54%) xuống mức 1.765 điểm, thấp nhất kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE vào khoảng 16.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khá mạnh với hơn 550 tỷ đồng tính trên cả 3 sàn.
Dù VN-Index giảm xuống mức thấp nhất từ đầu tuần tuy nhiên chỉ số vẫn cao hơn khoảng 30 điểm so với cuối tháng trước. Theo báo cáo phân tích mới đây, SSI Research cho rằng yếu tố mùa vụ tháng 8, áp lực bán liên quan đến margin hạ nhiệt và dòng vốn ngoại cải thiện có thể hỗ trợ các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn.
SSI thống kê trong lịch sử, tháng 8 là một trong những giai đoạn thuận lợi nhất của TTCK Việt Nam, với 8/10 năm gần nhất tăng điểm và mức sinh lời bình quân khoảng 5% trong các năm tăng. Ngay cả hai tháng 8 giảm điểm, vào năm 2017 và 2019, mức giảm cũng tương đối khiêm tốn dưới 1%.
Về mặt định giá, SSI Research dự phóng P/E 2026 của VN-Index ở mức 12,2x, hoặc khoảng 9,5x nếu loại trừ các cổ phiếu liên quan đến Vingroup, tiệm cận các vùng định giá thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường chịu áp lực.
Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thị trường. Tính riêng trên HoSE, doanh thu quý 2/2026 tăng gần 38% so với cùng kỳ, trong khi LNST cổ đông công ty mẹ tăng 45,8%. Nếu loại trừ Vingroup, mức tăng vẫn đạt gần 28%, đưa đà tăng trưởng lợi nhuận nửa đầu năm 2026 lên 29,2%.
Các nhóm ngành Ngân hàng (+24,6% ) và bất động sản (+232%) đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng lợi nhuận, trong khi bán lẻ, tiện ích, dầu khí, vật liệu xây dựng và phân bón tiếp tục ghi nhận nền lợi nhuận cải thiện.
Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là chất xúc tác trung hạn quan trọng, với đợt phân bổ thụ động đầu tiên theo FTSE dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 và quá trình đưa vào đầy đủ được triển khai theo từng giai đoạn đến tháng 9/2027.
Nhịp Sống Thị Trường