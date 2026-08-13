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Ông Nguyễn Duy Hưng bị giả mạo

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Duy Hưng bị giả mạo

SSI cho biết ông Nguyễn Duy Hưng hiện có các tài khoản mạng xã hội chính thức trên 4 nền tảng.

CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng trên mạng xã hội.

Theo SSI, thời gian gần đây, doanh nghiệp ghi nhận trên các nền tảng như Threads, TikTok... xuất hiện một số tài khoản sử dụng trái phép tên, hình ảnh và thông tin của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, nhằm gây nhầm lẫn và tiếp cận người dùng.

Công ty cảnh báo các đối tượng đứng sau những tài khoản này có thể lợi dụng danh tính của Chủ tịch SSI để đăng tải thông tin sai lệch, mời người dùng tham gia các hội nhóm đầu tư, tiếp cận tư vấn hoặc đưa ra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch tài chính.

Liên quan đến sự việc, SSI cho biết ông Nguyễn Duy Hưng hiện có các tài khoản mạng xã hội chính thức trên 4 nền tảng gồm Facebook, Instagram, Threads và TikTok. Doanh nghiệp khẳng định ngoài các tài khoản chính thức đã được công bố, những tài khoản khác sử dụng tên hoặc hình ảnh của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng đều là giả mạo.

SSI khuyến cáo khách hàng, đối tác và nhà đầu tư không tương tác hoặc làm theo hướng dẫn từ các tài khoản có dấu hiệu giả mạo, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện giao dịch tài chính theo yêu cầu của các tài khoản này.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng được khuyến nghị lưu lại bằng chứng, báo cáo tài khoản với nền tảng mạng xã hội và kiểm chứng thông tin thông qua website, fanpage cũng như các kênh liên hệ chính thức của SSI.

Công ty cũng lưu ý nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ địa chỉ và thông tin nhận diện của tài khoản trước khi tiếp nhận nội dung tư vấn hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Tình trạng giả mạo tên tuổi, hình ảnh của lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính để tiếp cận nhà đầu tư là một trong những thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro trên môi trường mạng. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nhà đầu tư cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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