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Lệnh khám xét, khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc Nguyễn Thị Thanh Nga SN 1967

| | Thị trường chứng khoán

Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) là chủ Doanh nghiệp tư nhân TS hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Sáng 11/8/2026, VKSND khu vực 7 đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), chủ Doanh nghiệp tư nhân TS về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.

Theo hồ sơ vụ án, Doanh nghiệp tư nhân TS, có địa chỉ tại xã M'Đrắk, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16/5/1995. Ngành nghề kinh doanh chính và thực tế của Doanh nghiệp là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và mua bán bạc.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2024 và 2025, Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho kế toán để ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn hơn 431 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 154 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 277 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nga về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự. VKSND khu vực 7 đã kiểm sát, phê chuẩn các quyết định tố tụng theo quy định pháp luật.

Việc kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu của vụ án nhằm bảo đảm mọi hoạt động tố tụng đều được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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