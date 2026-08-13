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Sếp Hodeco gom thành công 0,3 triệu cổ phiếu HDC

| | Thị trường chứng khoán

Sếp Hodeco gom thành công 0,3 triệu cổ phiếu HDC

Ông Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Hodeco đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký.

Mới đây, ông Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Đoàn Hữu Hà Vinh vừa mua vào thành công 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 11/8/2026.

Nguồn: HDC

Sau giao dịch thành công, Phó Chủ tịch HĐQT của Hodeco đã tăng sở hữu từ hơn 4 triệu cổ phiếu lên mức hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,76% lên 1,89% vốn.

Cùng chiều diễn biến, ông Lê Viết Liên- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hodeco cũng đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2026 đến ngày 28/8/2026.

Nếu giao dịch thành công, Tổng Giám đốc của Hodeco sẽ tăng sở hữu từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,67%) lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%).

Trong một diễn biến khác, trước đó Hodeco đã công bố Nghị quyết của HĐQT thống nhất thông qua phương án mua lại trước hạn một phần của 2 mã trái phiếu HDC12501 và HDC12502.

Cụ thể, Hodeco dự kiến mua lại 294 trái phiếu mã HDC12501, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 29,4 tỷ đồng. Ngày thực hiện thanh toán mua lại 27/8/2026.

Đối với mã HDC12502, doanh nghiệp dự kiến mua lại 60 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 6 tỷ đồng. Ngày thanh toán mua lại trước hạn là 4/9/2026.

Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đều được Hodeco phát hành năm 2025, tổng giá trị phát hành lần lượt là 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2028.

Theo nghị quyết, Hodeco thực hiện mua lại trước hạn hai lô trái phiếu nhằm đáp ứng quyền yêu cầu mua lại của người sở hữu trái phiếu đã gửi yêu cầu hợp lệ theo quy định tại Điều kiện 7.4 của các điều kiện trái phiếu và quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được Hodeco sử dụng từ các nguồn vốn hợp pháp của công ty, bao gồm nguồn vốn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Theo An Diệp

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