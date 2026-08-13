Một công ty sắp trả cổ tức tỷ lệ 70%

HĐQT CTCP Sonadezi Long Thành (mã: SZL) vừa thông qua nghị quyết việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu, tương đương 70% số cổ phiếu hiện lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 70%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Sonadezi Long Thành sẽ tăng từ 291 tỷ đồng lên trên 489 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ quý 3/2026.

Về cơ cấu sở hữu, Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi - mã: SZN) hiện là cổ đông chi phối khi sở hữu gần 52,75% vốn thông qua người nội bộ và người có liên quan.

Ở một diễn biến khác, mới đây Sonadezi Long Thành đã có văn bản báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Sonadezi Long Thành đã đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 23/6/2026 đến ngày 22/7/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn HoSE.

Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch, công ty chỉ bán thành công 449.800 cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 47.696 đồng/cổ phiếu, tương ứng 37%. Lý do không thực hiện hết số lượng dự kiến giao dịch là vì không có nhà đầu tư mua hết.

Sau giao dịch trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu xuống mức 762,5 nghìn cổ phiếu.

Trước đó, trong khoảng thời giao dịch từ 26/3/2026 đến 24/4/2026, Sonadezi Long Thành chỉ bán ra thành công 558 nghìn cổ phiếu quỹ trong tổng số gần 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán cùng lý do không có nhà đầu tư mua hết.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh thu thuần của SZL đạt 158 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, giảm 6%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận 297 tỷ đồng doanh thu thuần và 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 11% và 5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Sonadezi Long Thành đã thực hiện khoảng 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 12/8, cổ phiếu SZL tăng 1,6% lên mức 50.800 đồng/cp, tương ứng vốn hoá khoảng 1.440 tỷ đồng.