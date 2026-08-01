CTCK điểm tên 10 cổ phiếu triển vọng tích cực, phù hợp để "xuống tiền" nắm giữ trung, dài hạn

Trong báo cáo danh mục trung và dài hạn cập nhật đầu tháng 8/2026, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) dành sự chú ý cho 10 doanh nghiệp, trải rộng trên nhiều nhóm ngành từ ngân hàng, thép, khu công nghiệp đến công nghệ, viễn thông và thực phẩm - đồ uống.

Với Vietcombank (VCB) , Mirae Asset đánh giá thu nhập cốt lõi đang tăng tốc rõ rệt. Thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 32,1% so với cùng kỳ nhờ biên lãi ròng phục hồi. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 29.200 tỷ đồng, tăng 33,5%, trong đó riêng quý 2 tăng gần 58%.

Một điểm đáng chú ý khác là chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Tỷ lệ nợ xấu của VCB quanh 0,61%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 279,2%. Mirae Asset cho rằng thay đổi trong cách tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi cũng có thể bổ sung thêm dư địa nguồn vốn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Trong khi đó, VPBank (VPB) nổi bật với tốc độ mở rộng bảng cân đối và lợi nhuận. Tổng tài sản cuối quý 2 đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2025, trong khi dư nợ cho vay tăng 23%. Tăng trưởng tín dụng tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2 tăng 76,3% so với cùng kỳ, đưa kết quả nửa đầu năm lên 18.900 tỷ đồng, tăng hơn 65%. Chất lượng tài sản cũng có dấu hiệu cải thiện khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất giảm so với quý trước. Tuy nhiên, MAS lưu ý chi phí huy động tăng vẫn là yếu tố cần theo dõi khi có thể gây áp lực lên biên lãi.

Với Techcombank (TCB) , tổng dư nợ tín dụng tăng 15,2% so với cuối năm 2025 trong nửa đầu năm. Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những động lực lớn trong giai đoạn này, trong khi Mirae Asset kỳ vọng cho vay khách hàng sẽ dẫn dắt tăng trưởng trong nửa cuối năm khi một số dự án bất động sản bước vào giai đoạn hoàn thiện, kéo theo nhu cầu vay mua nhà.

Lợi nhuận trước thuế TCB tăng 22,5% trong 6 tháng đầu năm. Chất lượng tài sản nhìn chung ổn định với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%, dù chi phí huy động tăng vẫn tạo sức ép lên NIM.

Trái lại, Sacombank (STB) đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ do NIM thu hẹp và chi phí dự phòng gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu cũng tăng lên 7,54%.

Dù vậy, Mirae Asset cho rằng nền lợi nhuận rất thấp của nửa cuối năm 2025 có thể hỗ trợ tốc độ tăng trưởng trong nửa cuối năm nay. Đơn vị phân tích cũng kỳ vọng NIM có thể tạo đáy trong năm 2026 trước khi phục hồi từ năm 2027.

Ngoài nhóm ngân hàng, Hòa Phát (HPG) là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nổi bật trong nửa đầu năm. Riêng quý 2/2026, tập đoàn ghi nhận 55.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 53,6% và lợi nhuận ròng 6.400 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ đạt 3,8 triệu tấn, tăng 26,9%, trong đó HRC tăng 64%. Công suất thép thô trong quý đạt gần 94%, giúp Hòa Phát cải thiện hiệu quả vận hành và giảm chi phí cố định. Biên lợi nhuận hoạt động mảng thép lên 12,5%, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn không hoàn toàn thuận lợi. Mirae Asset dự kiến lợi nhuận quý 3 có thể giảm so với quý trước khi nhu cầu thép bước vào mùa thấp điểm, trong khi giá thép và chênh lệch giữa giá bán với chi phí nguyên liệu có xu hướng thu hẹp. Dù vậy, sau 6 tháng, Hòa Phát đã hoàn thành gần 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) , câu chuyện đáng chú ý không chỉ nằm ở hoạt động cao su mà còn đến từ quá trình hiện thực hóa giá trị quỹ đất.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.539 tỷ đồng, tăng 73%. Hoạt động cao su tiếp tục tăng trưởng khi doanh thu mảng này tăng 44% lên hơn 13.300 tỷ đồng. Song song đó, thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đất đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, trong khi thu nhập từ thanh lý cây cao su cũng tăng mạnh.

Mirae Asset cho rằng tiến độ chuyển đổi và khai thác giá trị quỹ đất đang diễn ra nhanh hơn kỳ vọng, qua đó có thể tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận trong nửa cuối năm.

IDICO (IDC) cũng được nhìn nhận qua câu chuyện bàn giao đất khu công nghiệp. Quý 2, doanh thu đạt 2.270 tỷ đồng, tăng 29%, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi lên 610 tỷ đồng.

Doanh thu từ bàn giao khu công nghiệp đạt 921 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Dù tiến độ bàn giao trong nửa đầu năm còn thấp hơn kỳ vọng, MAS cho rằng phần chậm lại chủ yếu liên quan đến thời điểm ghi nhận. Hai dự án Tân Phước 1 và Vinh Quang được kỳ vọng tạo thêm động lực từ năm 2027.

Ở nhóm công nghệ, FPT ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 26.269 tỷ đồng, tăng 12,6%, còn lợi nhuận trước thuế tăng 18,1% lên 5.714 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CNTT trong nước là mảng tăng trưởng nhanh nhất với doanh thu tăng 22,5%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi nhờ các dự án chuyển đổi số. Doanh thu ký mới CNTT nước ngoài tăng 32,3%, còn mảng AI & Data Analytics ghi nhận doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 54%. Hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt hiệu suất sử dụng trên 90% và bắt đầu có lãi từ quý 2.

Với Công trình Viettel (CTR) , xây dựng đang nổi lên như động lực tăng trưởng mới. Doanh thu 6 tháng đạt 7.959 tỷ đồng, tăng 33%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 20%.

Riêng mảng xây dựng mang về 3.133 tỷ đồng doanh thu, tăng 68% và trở thành mảng đóng góp lớn nhất. Giải pháp CNTT tích hợp cũng tăng 64%, trong khi mảng vận hành khai thác đã bước vào giai đoạn trưởng thành với tốc độ tăng trưởng thấp hơn.

Cuối cùng, Vinamilk (VNM) đang cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ hơn ở hoạt động kinh doanh cốt lõi. Doanh thu quý 2 đạt gần 18.856 tỷ đồng, tăng 12,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 28% lên hơn 3.184 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu Vinamilk tăng 17,7%, còn lợi nhuận sau thuế tăng 38,4%. Thị trường nội địa tiếp tục phục hồi, trong khi doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 39,2%. Mirae Asset đánh giá kết quả này cho thấy chiến lược tái định vị thương hiệu của Vinamilk đang phát huy hiệu quả và doanh nghiệp có dấu hiệu trở lại quỹ đạo tăng trưởng, dù sức mua trong nước và các biến động trên thị trường quốc tế vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong nửa cuối năm.