Mẹ đẻ 'đại gia Kim Cương' bị cáo buộc tham ô hơn 79 tỷ đồng

23 bị can bị truy tố 3 tội danh

Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng hai tội danh, Viện Kiểm sát truy tố ông Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức).

Riêng bị can Hà Ngọc Vinh (nhân viên kế toán PVoil Vũng Áng) và Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) bị truy tố tội “Tham ô tài sản”. Gần 20 bị can khác cũng bị truy tố về 1 trong 3 tội như trên.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, đưa vụ án ra xét xử thời gian tới.

Bị can Chu Thị Thành.

Theo cáo buộc, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là bà Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% và con trai bà là Chu Đăng Khoa (tức đại gia Khoa kim cương hoặc Khoa Nam Phi) nắm 22,77%.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản ở 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Viện Kiểm sát cho rằng, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách. Bà Thành còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết để thỏa thuận mua bán.

Cáo trạng cho rằng, mục đích làm của bà Thành là thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty, không phải trích lập quỹ BOG.

Từ chỉ đạo của bà Thành, chi nhánh doanh nghiệp ở Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Sau đó, xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Tiền sau đó được rút ra, giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Tham ô hơn 79 tỷ đồng, hưởng lợi 20 tỷ mua bán khống hóa đơn

Viện Kiểm sát cáo buộc, từ năm 2020 - 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, Tập đoàn còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.

Sau đó, bà Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Qua đó, bà Thành và các đồng phạm đã tham ô 79,1 tỷ đồng từ quỹ BOG của Thiên Minh Đức.

Bị can Chu Thị Thành và đồng phạm.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu, phục vụ báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ BOG với cơ quan quản lý Nhà nước, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để xuất "khống” lượng hàng tồn.

Từ năm 2020 - 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.