Tài sản tài chính cá nhân ở Việt Nam dự báo vượt 600 tỷ USD

Theo HSBC, Việt Nam đang nổi bật không chỉ bởi tốc độ tạo dựng tài sản, mà còn vì tính chất của tài sản đó. Tài sản phần lớn của thế hệ đầu hình thành từ khởi nghiệp, bất động sản và tăng trưởng kinh doanh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Với tài sản lớn, những người khá giả đang có nhu cầu bảo vệ, sắp xếp và gia tăng gia sản, song song với lập kế hoạch cho học tập của con cái, duy trì hoạt động kinh doanh, hưu trí và sau cùng là câu chuyện thừa kế.

Gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư nhiều người Việt nghĩ đến đầu tiên để bảo vệ dòng tiền an toàn. (Ảnh minh họa)

“Dạo qua những đô thị lớn tại Việt Nam, bạn có thể tận mắt chứng kiến câu chuyện về tạo dựng thịnh vượng đang diễn ra từng ngày, cùng với những tòa nhà không ngừng vươn cao, doanh nghiệp mở rộng quy mô, và các gia đình đang đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn.

Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là Việt Nam đang ngày càng giàu mạnh, mà là cách những khối tài sản đang thay đổi thế nào; người khá giả kỳ vọng điều gì ở ngành tài chính trong bối cảnh hiện nay”, ông Ranganath Ananth, Giám đốc cấp cao, Khối Khách hàng cá nhân và quản lý tài sản - HSBC Việt Nam, nhận định.

Theo chuyên gia HSBC, phân khúc người khá giả tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Đến cuối năm 2023, Việt Nam có khoảng 19.000 triệu phú USD , tăng gần gấp đôi so với một thập kỷ trước, và thuộc nhóm tăng nhanh nhất toàn cầu.

Song song đó, tổng tài sản tại Việt Nam được dự báo tăng thêm 125% vào năm 2034. Đây không chỉ là một con số mà còn là tín hiệu cho thấy thị trường đang dịch chuyển từ giai đoạn “tạo lập tài sản” sang “quản lý tài sản” trên quy mô lớn.

Điều đặc biệt trong việc quản lý tài sản của người khá giả ở Việt Nam để thấy là tiền gửi, bất động sản và vàng vẫn đem lại cho họ cảm giác “thật” và yên tâm. Việc đầu tư danh mục đa dạng theo loại tài sản, thị trường địa lý và đồng tiền vẫn đang trong giai đoạn hình thành.

Đáng chú ý, nhiều quyết định đầu tư tại Việt Nam thường được đưa ra bằng cảm xúc trước rồi mới lý giải bằng lý trí sau.

“Tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam được dự báo vượt 600 tỷ USD, nhưng một phần đáng kể vẫn nằm ở tiền gửi”, chuyên gia HSBC cho biết.

Cùng với tiết kiệm, nhà đất và vàng là 2 kênh đầu tư đem lại cho người có tài sản cảm giác “thật” và yên tâm. (Ảnh minh họa)

Với tài sản tài chính cá nhân đang gia tăng mạnh, quá trình phát triển thị trường quản lý tài sản ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng. Hiện nhiều khách hàng khá giả tại Việt Nam cũng phát sinh các nhu cầu tài chính xuyên biên giới, thông qua học tập, gia đình, bất động sản hay lợi ích kinh doanh thay vì tập trung vào bộ ba truyền thống gồm bất động sản, vàng và giao dịch cổ phiếu trực tiếp.

Chuyên gia HSBC cho rằng Việt Nam sau tạo lập tài sản là chuyên nghiệp hoá việc quản lý tài sản đó.

Trong đó, cần xây dựng thói quen đầu tư có kỷ luật, thông qua rà soát danh mục định kỳ, tái cân bằng danh mục và tư duy đầu tư dài hạn. Người có tài sản cần một kế hoạch tài chính tích hợp, bao gồm bảo vệ tài chính, thanh khoản, giáo dục và hưu trí, đặc biệt trong bối cảnh phần lớn tài sản gắn với doanh nghiệp và bất động sản.

Song song đó là tăng cường hợp tác trong hệ sinh thái. Ngân hàng, công ty quản lý tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý được xem là những mảnh ghép trong một bức tranh.

“Câu chuyện tài sản tại Việt Nam là câu chuyện của đà tăng trưởng mạnh mẽ. Bước tiến tiếp theo sẽ đến khi đà tăng trưởng đó được kết hợp với một yếu tố cũng quan trọng không kém, đó là cấu trúc tài sản”, chuyên gia HSBC nói thêm.