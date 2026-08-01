Gần 40.000 tỷ đồng sắp đổ vào chứng khoán, CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu có thể hưởng lợi

Trong báo cáo mới đây, Mirae Asset nhận định Việt Nam đang đi đúng lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell trong năm 2026. Trong khi đó, nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI được kỳ vọng là mục tiêu tiếp theo, với điều kiện quan trọng là Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, trong đó có Trung tâm thanh toán bù trừ (CCP).

Ngày 7/4/2026, FTSE Russell xác nhận Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện để chuyển từ Frontier Market lên Secondary Emerging Market từ ngày 21/9/2026. Khi đó, Việt Nam sẽ được đưa vào nhóm FTSE và bắt đầu giai đoạn phân bổ tỷ trọng.

Mirae Asset ước tính dòng vốn thụ động có thể chảy vào thị trường Việt Nam đạt 39.118 tỷ đồng.

Theo lộ trình, dòng vốn sẽ được phân bổ vào thị trường Việt Nam qua 4 đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Đợt 1 vào tháng 9/2026, tỷ trọng phân bổ đạt 10%, tương đương 153 triệu USD (3.991 tỷ đồng). Đợt 2 vào tháng 3/2027 nâng thêm 20%, tương đương 306 triệu USD (7.823 tỷ đồng), đưa tỷ trọng lên 30%.

Đến tháng 6/2027, đợt 3 bổ sung 35%, tương đương 536 triệu USD (13.691 tỷ đồng), nâng tỷ trọng lên 65%. Đợt cuối vào tháng 9/2027 tiếp tục phân bổ 35%, tương đương 536 triệu USD (13.691 tỷ đồng), hoàn tất 100% tỷ trọng.

Trong quá trình sàng lọc 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất Việt Nam, Mirae Asset cho biết có 35 cổ phiếu đủ điều kiện, với tổng vốn hóa ròng đạt 79.604 triệu USD, tương đương 64,7% tổng vốn hóa của nhóm được sàng lọc.

Theo ước tính của Mirae Asset, dòng vốn FTSE dự kiến phân bổ vào 33 cổ phiếu Việt Nam, với tổng quy mô đáng chú ý tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

VIC đứng đầu danh sách với khoảng 399 triệu USD, tiếp đến là VHM 147 triệu USD, LPB 98 triệu USD, VPB 92 triệu USD và HPG 92 triệu USD. Các mã cũng được dự báo hút dòng vốn lớn gồm STB 90 triệu USD, VNM 70 triệu USD, VCB 45 triệu USD, VCG 43 triệu USD, BSR và VRE cùng 37 triệu USD.

Danh sách còn có BID (15 triệu USD), MSN (24 triệu USD), MCH (24 triệu USD), TCX (26 triệu USD), SAB (32 triệu USD), PLX (24 triệu USD), VCI (43 triệu USD), HVN (11 triệu USD), SHB (14 triệu USD), SSI (4 triệu USD), cùng các mã SSB, VPX, MSB, BVH, TPB, POW, VIX và GEX.

Dòng vốn được dự kiến phân bổ qua 4 đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Trong năm 2027, trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng thị trường. Hệ thống bù trừ trung tâm (CCP) – UBCKNN được đặt mục tiêu vận hành trong quý I/2027. Cùng với đó, cấu trúc tài khoản omnibus sẽ được triển khai, từng bước nối room ngoại và tự do hóa ngoại hối, qua đó cho phép phát triển thêm các công cụ phòng ngừa rủi ro.

Đây cũng là những bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu nâng hạng MSCI. Theo lộ trình, nếu CCP vận hành và các cải cách then chốt hoàn tất, MSCI có thể đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng (Watch List) trong kỳ đánh giá tháng 6/2027 hoặc tháng 6/2028.

Sau khi được đưa vào MSCI Watch List, thời gian để Việt Nam chính thức được nâng lên MSCI Emerging Market thường kéo dài từ 1-3 năm. Theo đó, giai đoạn 2028-2030 được xem là khoảng thời gian hướng tới mục tiêu gia nhập MSCI Emerging Market.

Về dài hạn, sau năm 2030, mục tiêu tiếp theo là đưa Việt Nam trở thành thị trường mới nổi vững chắc trên cả FTSE và MSCI, từ đó hướng tới nâng hạng lên nhóm Advanced Emerging của FTSE.