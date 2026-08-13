Becamex TDC khởi công 3 công trình lớn, hiện thực hóa danh mục đầu tư 27.000 tỷ đồng

Sáng ngày 10/08/2026, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC - HOSE: TDC) đã tổ chức Lễ động thổ dự án Căn hộ cao cấp TDC Plaza (tên thương mại: Luminary Square) với tổng mức đầu tư 1.854 tỷ đồng.

Dự án TDC Plaza là công trình trọng điểm trong danh mục đầu tư của Becamex TDC, được quy hoạch trên tổng diện tích đất 21.695,7 m² với tổng quy mô toàn khu đạt 1.265 căn hộ, phục vụ dự kiến khoảng 3.260 cư dân.﻿

Song song với dự án do công ty làm Chủ đầu tư, trong sáng 10/08/2026, Becamex TDC triển khai thi công 2 dự án thành phần thuộc Chuỗi Nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex IDC với tổng quy mô vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng trong vai trò Tổng thầu xây dựng.﻿

Chung cư cao tầng - Khu 7 Việt Sing: TDC đảm nhận thi công kết cấu và hoàn thiện phần xây tô từ móng đến mái các khối tháp A, B, C, P, nhà xe và hạng mục phụ trợ. Dự án quy mô 936 căn hộ, phục vụ khoảng 1.220 cư dân, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt 59.624 m².﻿

Chung cư cao tầng - Khu 2 Việt Sing: TDC là tổng thầu thi công kết cấu và hoàn thiện phần xây tô từ móng đến mái các khối tháp A, B, P, nhà xe và hạng mục phụ trợ. Dự án quy mô 916 căn hộ, phục vụ khoảng 1.191 cư dân, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt 47.970 m².﻿

Cơ cấu doanh thu của TDC được đóng góp từ ba mảng trụ cột: Phát triển bất động sản, Thi công xây lắp, Sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông. Việc sở hữu năng lực sản xuất vật liệu giúp công ty hoàn thiện chuỗi cung ứng nội bộ giúp kiểm soát chi phí và đảm bảo được tiêu chuẩn và tiến độ dự án.﻿

Danh mục dự án 27.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030

Trước đó, tại Hội thảo Cập nhật Kết quả Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tổ chức ngày 03/08/2026 cho các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, Ban Lãnh đạo công ty đã công bố các chỉ số tài chính.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026: Doanh thu thuần TDC đạt 784 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 142 tỷ đồng. Doanh thu mảng xây dựng đạt 279 tỷ đồng (tăng 72,2% so với mức 162 tỷ đồng cùng kỳ), đóng góp tích cực vào dòng tiền chung. Tổng tài sản công ty đạt 4.205 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 1.758 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển danh mục dự án giai đoạn 2026 – 2030: TDC công bố danh mục đầu tư với tổng mức vốn khoảng 27.372 tỷ đồng, bao gồm:

+ Dự án đang trực tiếp triển khai (4.850 tỷ đồng): Dự án TDC Plaza (1.854 tỷ đồng) và các dự án Khu dân cư TDC Hòa Lợi (khối HL-E15, E16, E19).﻿

+ Dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (2.822 tỷ đồng): KDC TDC Hòa Lợi (E12, E4, D10-D11), Khu Thương mại - Dịch vụ Mỹ Phước 3 và Westerland.﻿

+ Dự án hợp tác phát triển cùng Becamex IDC (17.700 tỷ đồng): Dự án Gold Land (10.000 tỷ đồng) và Chuỗi dự án Nhà ở xã hội (7.700 tỷ đồng).﻿

+ Dự án đầu tư ngoài tỉnh (2.000 tỷ đồng): Dự án tại VSIP Hải Phòng.﻿

Việc đồng loạt khởi công giai đoạn mới dự án TDC Plaza và 2 gói thầu xây dựng Việt Sing là bước đi cụ thể trong kế hoạch vận hành của Becamex TDC, góp phần tạo nguồn thu ổn định từ cả mảng kinh doanh bất động sản lẫn thi công xây lắp trong giai đoạn 2026 – 2028.﻿