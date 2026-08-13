Phát Đạt hoàn tất thanh toán gần 7.700 tỷ, nhận chuyển nhượng 35% vốn tại Lotte Properties HCMC

Hình ảnh phối cảnh dự án.

Ngày 10/8/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) công bố thông tin đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng, qua đó chính thức hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Động thái này xác lập việc PDR trở thành thành viên sở hữu 35% vốn tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC và chính thức tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem tại Khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM.

Sau giao dịch, cơ cấu vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC gồm bốn thành viên: Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd sở hữu 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd sở hữu 11,47%; và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sở hữu 35%.

Theo cấu trúc hợp tác, PDR tham gia đồng phát triển phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, PDR giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được định hướng tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú, nhà ở và không gian công cộng, góp phần vào tiến trình hình thành trung tâm đô thị mới của TP.HCM.

Việc hoàn tất giao dịch không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa PDR và Tập đoàn Lotte, mà còn thể hiện năng lực thu xếp nguồn lực và thực hiện đầy đủ cam kết tài chính của PDR đối với các dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Trước đó, ngày 26/6/2026, Tập đoàn Lotte và Phát Đạt đã chính thức ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Theo ﻿ông Nguyễn Văn Đạt , Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ là một dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc việc thúc đẩy sự hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm



"Với sự đồng hành của Lotte và Phát Đạt, chúng tôi tin dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh”, vị chủ tịch cho biết.