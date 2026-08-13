“Trắng” doanh thu cốt lõi, một doanh nghiệp khoáng sản vẫn đều tay chia cổ tức tiền mặt

CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (mã: KHD) vừa thông báo ngày 25/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/8/2026.

Doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/9/2026.

Với 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 6,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.﻿

Trước đó, công ty vừa thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 25% vào cuối tháng 5/2026.﻿ Tổng tỷ lệ cổ tức cho cả năm 2025 lên tới 30% bằng tiền mặt.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tiền thân là Mỏ đá vôi Thống Nhất Hải Hưng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1958. Đến năm 1997 được đổi tên là công ty khai thác, chế biến đá và khoáng sản Hải Dương. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ tháng 7 năm 2003. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng và hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản.

Vào ngày 2/4/2026, công ty công bố thông tin bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định. Cụ thể, công ty không đảm bảo tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Tính đến ngày 31/3/2026, doanh nghiệp hiện có 106 cổ đông. Trong đó, 7 cổ đông lớn nắm giữ tới 91,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, còn 99 cổ đông còn lại chỉ sở hữu 8,1% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu KHD hiện giao dịch ở mức 20.000 đồng/cp, thanh khoản gần như đóng băng với cơ cấu cổ đông cô đặc như trên.

Đáng chú ý, ﻿doanh nghiệp liên tục trả cổ tức trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhưng không đến từ hoạt động sản xuất chính. Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp "trắng" doanh thu cốt lõi, nguồn thu lớn nhất tới từ doanh thu tài chính đạt hơn 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 500 triệu đồng. Trong đó, khoản cổ tức, lợi nhuận được chia chiếm phần lớn, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, công ty ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 300 triệu cùng kỳ năm ngoái.