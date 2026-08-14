Người thân lãnh đạo Kido bán ra hơn 400.000 cổ phiếu KDC

Mới đây, ông Trần Vinh Nguyên đã có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE).

Theo đó, ông Trần Vinh Nguyên đã bán ra thành công 428.863 cổ phiếu KDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn từ ngày 16/7/2026 đến ngày 10/8/2026.

Sau giao dịch, ông Trần Vinh Nguyên đã giảm sở hữu từ 946.109 cổ phiếu xuống còn 517.246 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,33% xuống còn 0,18% vốn tại Kido.

Được biết, ông Trần Vinh Nguyên là anh ruột của ông Trần Quốc Nguyên- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Kido. Hiện, ông Trần Quốc Nguyên không sở hữu cổ phiếu KDC nào.

Ảnh minh họa: KDC

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Công Hạo- Phó Tổng Giám đốc của Kido vừa mua vào 35.000 cổ phiếu KDC trong khoảng thời gian từ ngày 6/8/2026 đến ngày 10/8/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hạo đang sở hữu 22.642 cổ phiếu KDC, tương đương tỷ lệ 0,008% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu tăng lên mức 57.642 cổ phiếu, tỷ lệ 0,02%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Kido ghi nhận doanh thuần hơn 1.863,8 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 408,3 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về 57,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 54,8% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 31 tỷ đồng, giảm 52,1%; khoản thu nhập khác cũng giảm nhẹ xuống còn gần 23,8 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Kido báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 9,5 tỷ đồng, giảm 92,4% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Kido mang về doanh thu thuần hơn 4.345,4 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 41,6 tỷ đồng, giảm 27,5%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Kido giảm 8,3% so với đầu năm, xuống còn hơn 12.755 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 6.252,7 tỷ đồng, tăng 83,5 tỷ đồng.