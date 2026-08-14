Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng

Giá vàng đã phải đối mặt với một trong những lực cản lớn nhất trong phần lớn năm 2026 là chi phí cơ hội cao, khi lợi suất thực duy trì ở mức hấp dẫn và làm giảm sức hút của một tài sản không sinh lãi như vàng. Tuy nhiên, các chiến lược gia của UBS (Ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sĩ) cho rằng bức tranh này có thể thay đổi đáng kể trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới nhất gửi khách hàng, UBS dự báo giá vàng có thể tăng lên khoảng 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027 , khi một loạt yếu tố hỗ trợ mang tính dài hạn bắt đầu phát huy tác dụng.

Theo ngân hàng Thụy Sĩ, giá vàng gần đây đã thoát khỏi vùng giao dịch hẹp khoảng 100 USD và vượt ngưỡng kháng cự 4.250 USD/ounce lần đầu tiên sau hai tháng.

Động lực của nhịp tăng này đến từ lực mua của các tổ chức Trung Quốc và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng. Bên cạnh đó, những nỗ lực phối hợp của Mỹ và Nhật Bản nhằm ổn định đồng yen cũng phần nào làm giảm nguy cơ xuất hiện làn sóng bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Tuy nhiên, UBS cho rằng con đường đi lên của vàng trong ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn bằng phẳng.

“ Rủi ro ngắn hạn vẫn còn, đặc biệt nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì tích cực, giá dầu gây thêm lo ngại về lạm phát hoặc thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ ”, các chiến lược gia UBS nhận định.

Dù vậy, ngân hàng này cho rằng những biến động trước mắt không làm thay đổi triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý.

Lãi suất thực giảm có thể kéo dòng tiền trở lại vàng

Một trong những luận điểm quan trọng nhất trong dự báo của UBS là khả năng lãi suất thực tại Mỹ đi xuống.

UBS kỳ vọng lạm phát sẽ dần hạ nhiệt, tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 trước khi nối lại quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2027.

Theo UBS, nếu kỳ vọng về lãi suất chính sách chuyển dần sang hướng thấp hơn, lợi suất thực có thể giảm theo. Đây là môi trường thuận lợi đối với vàng bởi chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý sẽ giảm xuống.

Cùng với đó, lãi suất thấp hơn cũng có thể gây sức ép lên đồng USD, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Trong lịch sử, vàng thường hưởng lợi khi đồng bạc xanh suy yếu do kim loại quý được định giá bằng USD, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Đồng USD đối mặt những thách thức dài hạn

UBS cho rằng đồng USD vẫn có thể duy trì sức mạnh trong ngắn hạn, song những vấn đề mang tính cấu trúc của kinh tế Mỹ có thể khiến đồng tiền này suy yếu trở lại trong trung hạn.

Những yếu tố được UBS đề cập bao gồm thâm hụt ngân sách lớn, mất cân đối cán cân thanh toán và tỷ trọng phân bổ vốn cao của nhà đầu tư vào các tài sản định giá bằng USD.

Theo các chiến lược gia, xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi tài sản bằng USD cũng là một yếu tố có lợi cho vàng.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới những năm gần đây liên tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Vàng về 4.000 USD/ounce có thể là cơ hội?

UBS đánh giá nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn là một trong những trụ cột quan trọng nhất đối với thị trường vàng, ngay cả trong những giai đoạn nhu cầu đầu tư tư nhân suy yếu.

Theo số liệu được ngân hàng này dẫn lại, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 289 tấn vàng trong quý 2/2026 . UBS ước tính tổng lượng vàng được khối ngân hàng trung ương mua vào trong cả năm nay có thể đạt 750-1.000 tấn .

Theo UBS, lượng mua này có thể chưa đủ để tự mình tạo ra một đợt tăng giá mạnh, nhưng sẽ đóng vai trò như một “tấm đệm” cho thị trường, giúp cân bằng những khu vực nhu cầu yếu hơn, đặc biệt là trang sức.

Động lực phía sau xu hướng này mang tính dài hạn, xuất phát từ nhu cầu giảm rủi ro khi nắm giữ quá nhiều tài sản bằng USD trong dự trữ ngoại hối.

Đáng chú ý, UBS cho rằng nhà đầu tư cần phân biệt rõ rủi ro giao dịch ngắn hạn với triển vọng đầu tư dài hạn của vàng.

Theo ngân hàng Thụy Sĩ, nếu giá vàng xuất hiện những nhịp điều chỉnh về vùng 4.000 USD/ounce hoặc thấp hơn, đây có thể trở thành cơ hội để nhà đầu tư từng bước xây dựng vị thế dài hạn.

Đối với những nhà đầu tư muốn gia tăng tỷ trọng tài sản thực, UBS cho rằng mức phân bổ vàng ở khoảng “một chữ số trung bình” trong tổng danh mục vẫn phù hợp với chiến lược đa dạng hóa.

Quan điểm tích cực dài hạn này được đưa ra sau khi UBS từng điều chỉnh giảm dự báo giá vàng trong năm nay. Ngày 26/5, ngân hàng Thụy Sĩ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống 5.500 USD/ounce , do lo ngại lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì cao và đồng USD tiếp tục mạnh.

Thời điểm đó, hai nhà phân tích Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS nhận định giới đầu tư đang “tái khám phá” khái niệm chi phí cơ hội.

Khi lãi suất thực duy trì ở mức cao, đặc tính không tạo ra dòng tiền của vàng trở thành một bất lợi đáng kể so với các tài sản sinh lãi.

Tuy nhiên, trong dự báo mới nhất, UBS cho rằng cán cân này có thể đảo chiều khi Fed bước vào chu kỳ nới lỏng trở lại, lợi suất thực giảm và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Nếu kịch bản này xảy ra, những lực cản từng đè nặng lên vàng trong năm 2026 có thể trở thành chính những động lực đưa kim loại quý quay trở lại vùng 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027 .