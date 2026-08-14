Đạt Phương còn hơn 300 tỷ đồng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu chưa giải ngân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán theo Công văn số 1479/UBCK-QLCB ngày 24/2/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 11/2/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã chào bán thành công gần 17,8 triệu cổ phiếu với giá bình quân 36.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công gần 640,4 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 634,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Đạt Phương sẽ dùng gần 115,3 tỷ đồng để góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương để đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương; bổ sung vốn lưu động và mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp hơn 217,7 tỷ đồng; còn gần 307,4 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2026.

Nguồn: DPG

Tính đến ngày 13/8/2026, Tập đoàn Đạt Phương đã giải ngân xong số tiền dùng để để đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương” và bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị cho hoạt động xây lắp. Còn lại hơn 301,3 tỷ đồng vốn để thực hiện dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương chưa được giải ngân.

Tập đoàn Đạt Phương cho biết, hiện công ty đang làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng đang xem xét giải quyết thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và hoàn thiện các pháp lý dự án.

Do đó, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án sau khi UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt.

Được biết, Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương có quy mô 199ha (dự kiến sau điều chỉnh còn 178,1ha), địa điểm thực hiện tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thăng An, TP.Đà Nẵng).