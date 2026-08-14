Giá vàng giảm mạnh, quỹ khổng lồ quay đầu "xả" hàng tấn vàng

Phiên 13/8, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - bất ngờ bán ròng 2,57 tấn vàng, qua đó chấm dứt chuỗi 7 phiên mua ròng liên tiếp. Sau giao dịch, lượng vàng nắm giữ của quỹ giảm xuống còn khoảng 1.023 tấn.

Động thái quay đầu bán ròng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh sau khi lên vùng giá cao nhất trong hơn 2 tháng. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giảm khoảng 1,3% trong phiên 13/8, xuống 4.351 USD/ounce. Sang sáng 14/8, kim loại quý tiếp tục mất thêm khoảng 0,9%, lùi về vùng 4.315 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng diễn ra sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế mới, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 không thay đổi so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,2% mà thị trường dự báo. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng thêm 9.000 đơn, lên 209.000 đơn.

Sau các số liệu này, xác suất thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm từ 40,6% xuống còn 34,6%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ từ 4,686% xuống khoảng 4,648%.

Thông thường, lợi suất giảm và kỳ vọng Fed bớt “diều hâu” là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, trong phiên này, dữ liệu lạm phát bán buôn hạ nhiệt lại làm suy yếu phần nào nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát trong ngắn hạn, qua đó kích hoạt áp lực chốt lời sau nhịp tăng trước đó.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu WTI giảm về quanh 81,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch gần 87,07 USD/thùng. Chỉ số USD biến động giằng co và nhích nhẹ vào cuối phiên, tiếp tục tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ và chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan để có thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Fed.