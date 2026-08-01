Doanh nghiệp chia cổ tức “đều như vắt tranh” suốt gần 1 thập kỷ phát thông báo

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (mã: DNC) vừa thông báo ngày 9/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/10/2026.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DNC dự kiến chi hơn 10 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng tiền thân là Đội điện nước lắp máy, được thành lập với nhiệm vụ thi công, lắp đặt hệ thống điện nước cho các công trình. Hiện doanh nghiệp tập trung vào hai mảng hoạt động chính gồm đầu tư, quản lý vận hành và kinh doanh lưới điện hạ thế nông thôn; cùng hoạt động thi công xây lắp.

DNC cũng là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá đều đặn. Trong gần một thập kỷ, kể từ năm 2017 đến nay, công ty chưa năm nào “lỡ hẹn” cổ tức với cổ đông, tỷ lệ phổ biến dao động từ 20-25% bằng tiền mặt. Đáng chú ý, mức cổ tức 25% được duy trì liên tục từ năm 2021 đến nay.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 3, công ty đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 15%, nâng tổng tỷ lệ chi trả 2025 lên 25%.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, doanh thu thuần ghi nhận hơn 373 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 2 năm ngoái.

Luỹ kế nửa đầu năm, DNC ghi nhận doanh thu 619 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lãi trước thuế 28 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2025.

Cổ đông cá nhân nắm gần 86% vốn

Một điểm đáng chú ý khác tại DNC là cơ cấu cổ đông khá cô đặc, với phần lớn vốn nằm trong tay một nhóm cá nhân.

Theo dữ liệu cơ cấu sở hữu, ông Nguyễn Trung Kiên hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ 29,77%. Đứng ngay sau là ông Đỗ Huy Đạt, nắm 25,4% vốn. Như vậy, riêng hai cá nhân này đã sở hữu tổng cộng hơn 55% vốn tại DNC.

Các cổ đông cá nhân đáng chú ý khác gồm ông Lê Hữu Cảnh sở hữu 12,41%, bà Lại Thị Dinh nắm 8%, bà Lại Thị Đinh nắm 6,91% và bà Vũ Thị Lương Dung sở hữu 3,32%.

Tính chung, 6 cổ đông cá nhân kể trên đang nắm khoảng 85,8% vốn DNC. Ngoài ra, Công ty TNHH Hà Nam Xanh sở hữu thêm 6,41%.

Với cơ cấu sở hữu tập trung như vậy, phần lớn số tiền cổ tức mà DNC chi trả hàng năm sẽ thuộc về nhóm cổ đông lớn nói trên.

Trên thị trường, chốt phiên 13/8, cổ phiếu DNC đứng tim tại mốc 51.000 đồng/cp.﻿