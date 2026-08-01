Một yếu tố có thể khiến chứng khoán biến động mạnh

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán SHS cho rằng thị trường thời gian tới sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, khi diễn biến giá ngày càng phụ thuộc vào triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đã qua và thị trường bước vào giai đoạn khoảng trống thông tin.

Theo SHS, VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup và ngân hàng. Trong đó, nhóm ngân hàng hiện có mức định giá trung bình P/E 8,60 lần và P/B 1,35 lần, được đánh giá là mức thấp, tương đương các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử. Ngược lại, nhóm Vingroup sau giai đoạn tăng giá mạnh đang có mức định giá cao, trong khi xu hướng giá ngắn và trung hạn đã chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Sau nhịp giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp chất lượng, có triển vọng tăng trưởng tốt đang có mức P/E, P/B thấp hơn so với lịch sử, tạo mặt bằng định giá hấp dẫn để xem xét đầu tư. Theo SHS, nhà đầu tư nên đánh giá cơ hội dựa trên triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời kỳ vọng thị trường đón nhận các dòng vốn đầu tư mới sau khi được nâng hạng.

Trong tháng 8, thị trường sẽ tiếp tục vận động trong sự đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Ở chiều tích cực, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt, với mục tiêu GDP trên 10% trong năm 2026. Lạm phát được kỳ vọng hạ nhiệt, trong khi biến động lãi suất các kỳ hạn ngắn đã ổn định.

Đáng chú ý, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu đáp ứng tiêu chí vào FTSE GEIS. SHS kỳ vọng diễn biến này có thể giúp khối ngoại ngắt mạch bán ròng liên tiếp. Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường vẫn được đánh giá tương đối hấp dẫn so với quy mô nền kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP.

Ở chiều rủi ro, căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn, trong khi áp lực thuế quan gia tăng trở lại có thể gây áp lực lên dòng chảy thương mại trong năm 2026. SHS cũng lưu ý tình trạng bong bóng đồng thời hình thành trên một số loại tài sản như tiền mã hóa, vàng, bạc và các kim loại quý hiếm, cùng với bong bóng cổ phiếu công nghệ AI, trong khi giá bất động sản có xu hướng giảm.

Đáng chú ý, SHS lưu ý tỷ lệ dư nợ vay ký quỹ ở mức cao cũng là yếu tố cần theo dõi, có thể làm gia tăng biến động và mức độ phân hóa của thị trường.

Với VN-Index, SHS kỳ vọng chỉ số tiếp tục phục hồi về vùng quanh 1.800 điểm, trước khi có thể chịu áp lực điều chỉnh và tích lũy.

Nhiều nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực﻿

Trong bối cảnh đó, một số nhóm ngành được SHS đánh giá có triển vọng tích cực nhờ các động lực riêng. Các nhóm có mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường chung gồm bất động sản, năng lượng - dầu khí và tài chính, với nhiều doanh nghiệp đầu ngành ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Ngành chứng khoán được kỳ vọng hưởng lợi trong trung hạn từ việc FTSE công bố nâng hạng thị trường, qua đó thu hút thêm dòng vốn ngoại và thúc đẩy thanh khoản.

Với nhóm ngân hàng, lợi nhuận trước thuế toàn ngành quý II/2026 tăng 24% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 14% trong quý I/2026, nhờ tín dụng tiếp tục mở rộng và NIM có xu hướng phục hồi nhẹ. Chất lượng tài sản có suy giảm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Định giá cổ phiếu ngân hàng đã về vùng P/B khoảng 1,4 lần, tương đương mức trung bình 10 năm trừ một độ lệch chuẩn, qua đó tạo mức hỗ trợ tích cực cho ngành trong quá khứ. Đây cũng là nhóm chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn trên thị trường và được kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại sau khi thị trường chính thức nâng hạng.

Ở nhóm công nghệ thông tin, giá cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh kể từ đầu năm, trong khi kết quả kinh doanh vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Đối với cao su, giá cao su thế giới duy trì đà tăng từ đầu năm và đang hướng tới vùng cao nhất trong 10 năm gần đây. Diễn biến giá dầu cũng tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành.

Trong khi đó, ngành thép được hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh đầu tư công và chính sách bảo hộ. Bộ Công Thương đã chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc, tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành.