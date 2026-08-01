Dragon Capital âm thầm tăng tỷ trọng một nhóm cổ phiếu, hé lộ cách xử lý PNJ và FPT

Tính đến cuối tháng 7, quỹ DCDS của Dragon Capital ghi nhận hiệu suất âm 14,1%, kém xa mức giảm 2,7% của VN-Index. Theo ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Cao cấp Chứng khoán Dragon Capital, diễn biến này phản ánh một giai đoạn thị trường phân hóa mạnh khi nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực nhưng giá vẫn điều chỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm, số cổ phiếu tăng giá trong danh mục DCDS ít hơn đáng kể so với nhóm giảm giá. Đáng chú ý, Thế Giới Di Động dù lợi nhuận tăng trên 80% nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm hơn 20%. Các nhóm có beta cao như bất động sản và chứng khoán cũng chịu áp lực lớn khi mặt bằng lãi suất tăng nhanh hơn kỳ vọng.

Trước diễn biến này, Dragon Capital đã chủ động thu hẹp tỷ trọng ở một số nhóm nhạy cảm với lãi suất. Đáng chú ý nhất là bất động sản dân cư, khi tỷ trọng trong danh mục DCDS được giảm từ gần 16% cuối năm 2025 xuống dưới 6%.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân chủ yếu đến từ mặt bằng lãi suất vay mua bất động sản hiện có thể lên tới 14-16%. Với chi phí vốn như vậy, quỹ gần như giảm tối đa tỷ trọng nhóm bất động sản dân cư và chủ yếu giữ lại Vinhomes.

Nhóm chứng khoán cũng là một trong những nhóm được Dragon Capital thu hẹp đáng kể. So với đầu năm, tỷ trọng nhóm này hiện chỉ còn khoảng 1/3. Tuy nhiên, động thái này được thực hiện chủ yếu khi giá cổ phiếu còn ở vùng cao. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, ông Tuấn cho rằng định giá nhóm chứng khoán hiện đã hợp lý hơn đáng kể so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, Dragon Capital đang gia tăng tỷ trọng ngân hàng, khi đánh giá đây vẫn là nhóm có định giá tương đối rẻ và mức biến động thấp hơn so với nhiều nhóm ngành khác .

PNJ, FPT chịu tác động, Dragon Capital đã xử lý ra sao?

PNJ và FPT là hai trong ba cổ phiếu có đóng góp tiêu cực lớn nhất cho danh mục DCDS trong 7 tháng đầu năm, bên cạnh Techcombank.

Với PNJ, ông Tuấn cho biết Dragon Capital vẫn đánh giá cao doanh nghiệp, nhưng mỗi công ty đều có những giai đoạn và sự kiện cần được quản trị rủi ro. Trước khi xảy ra các biến cố tại PNJ, DCDS và DCDE đã chốt lời một phần vị thế ở vùng giá cao. Sau đó, khi xuất hiện thông tin không thuận lợi, quỹ tiếp tục bán để giảm rủi ro cho danh mục.

“ Tôi đánh giá cao PNJ nhưng mỗi công ty có một giai đoạn và sự kiện cần phải quản trị rủi ro ”, ông Tuấn chia sẻ.

Với FPT, câu chuyện lại nằm nhiều hơn ở kỳ vọng tăng trưởng. Ông Tuấn vẫn đánh giá đây là một doanh nghiệp tốt, nhưng cổ phiếu đang chịu tác động từ chu kỳ chuyển đổi AI, trong khi dòng vốn ngoại bán ra cũng tạo thêm áp lực. Dù định giá đã trở nên hấp dẫn hơn, giá cổ phiếu vẫn tiếp tục điều chỉnh.

Dragon Capital vì vậy duy trì tỷ trọng FPT ở mức dưới 3%, thấp hơn đáng kể so với năm trước.

Trong khi đó, ba cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho danh mục DCDS trong 7 tháng đầu năm là Vingroup, Vinhomes và Sacombank. VietinBank cũng được đánh giá là cổ phiếu có định giá rẻ, song quỹ đã chốt lời do dòng tiền và momentum của mã này không còn đột biến như trước.

Nhìn chung, thay vì rút khỏi thị trường, Dragon Capital đang chuyển danh mục theo hướng phòng thủ hơn. Quỹ tăng tỷ lệ tiền mặt, giảm các nhóm beta cao và duy trì những cổ phiếu được đánh giá có nền tảng tăng trưởng tốt.

Ông Tuấn cho biết dù thị trường đang ở vùng định giá tương đối hấp dẫn, các yếu tố bên ngoài như thuế quan vẫn có thể tạo ra những nhịp biến động. Vì vậy, quỹ ưu tiên bảo vệ tài sản nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại, đồng thời duy trì sự linh hoạt để có thể tăng tỷ trọng khi thị trường xuất hiện thời điểm phù hợp.