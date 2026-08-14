Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã: TV3) vừa có thông báo về nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Hồ Anh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 6/8/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hồ Anh Tùng giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh.

Động thái bổ nhiệm nhân sự cấp cao diễn ra sau khi nhiều lãnh đạo của TV3 đã bị bắt. Theo công bố ngày 9/6, EVNPECC3 cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Ngày 7/8 vừa qua, TV3 đã chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2026. Thời gian họp dự kiến trong quý 3 năm nay.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, doanh thu thuần giảm mạnh 54% so với cùng kỳ, còn khoảng 31 tỷ đồng. Chi phí giá vốn sụt giảm mạnh hơn doanh thu, điều này khiến lợi nhuận gộp co hẹp còn 9 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, EVNPECC3 ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, giảm 23%. Lợi nhuận sau thuế bất ngờ tăng 33% so với quý 2 năm ngoái lên 2,7 tỷ đồng. Theo văn bản giải trình, việc nghiệm thu trong quý không thuận lợi nên doanh thu giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong tháng 6 nên lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp lãi trước thuế gần 7 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025.