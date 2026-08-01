Cổ phiếu DXG bất ngờ tăng cận trần, thanh khoản đột biến trong phiên cuối tuần “rực lửa”

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu DXG của CTCP Bluemarq Group (tên cũ Đất Xanh Group), trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi đi ngược xu hướng bán tháo chung.

Cổ phiếu DXG đóng cửa tại 11.500 đồng/cổ phiếu, tăng 5,99% so với phiên trước, áp sát mức giá trần. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu tăng vọt với gần 26 triệu đơn vị được khớp lệnh, cao hơn gấp đôi phiên liền trước và là mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu DXG giúp vốn hóa thị trường của Bluemarq Group lên khoảng 14.583 tỷ đồng.

Dù ghi nhận phiên bứt phá về giá và thanh khoản, cổ phiếu DXG vẫn đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy hoặc dòng tiền đầu cơ đã bất ngờ gia tăng đáng kể tại cổ phiếu này trong phiên cuối tuần.

Cổ phiếu DXG bất ngờ "nổi sóng" trong phiên giao dịch cuối tuần "rực lửa".

Không chỉ cổ phiếu DXG, một mã cổ phiếu khác cùng hệ sinh thái là cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Cổ phiếu DXS kết phiên ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,74%, với gần 2,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường của Dat Xanh Services theo đó tăng lên khoảng 3.444 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền không thực sự nổi bật ở đầu phiên nhưng càng về cuối ngày càng tập trung mạnh vào cổ phiếu DXG và cổ phiếu DXS, kéo thị giá hai mã cổ phiếu bứt phá trong bối cảnh phần lớn thị trường “chìm” trong sắc đỏ.

Diễn biến trái chiều của nhóm cổ phiếu Bluemarq Group càng trở nên đáng chú ý khi VN-Index trải qua một phiên giao dịch đầy biến động.

Kết phiên, VN-Index giảm 36,55 điểm, xuống 1.729,08 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.730 điểm. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng và gia tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, gây sức ép mạnh lên chỉ số chính, như: VHM giảm 5,01%, VIC giảm 3,61%, VRE giảm 2,64%, VPL giảm 3,25%, LPB giảm 2,6%, CTG giảm 2,18%, VIX giảm 3,24%, TCX giảm 2,13%, BSR giảm 4,34%, GAS giảm 2,44%, GVR giảm 4,44% và GEE giảm 5,59%.

Trong bối cảnh đó, chỉ một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh, kìm hãm đà giảm của thị trường, với TCB tăng 0,95%, NLG tăng 1,33%, PNJ tăng 3,4%, SBT tăng 1,3% và TCH tăng 1,27%.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại tiếp tục gây áp lực lên thị trường khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 900 tỷ đồng trong phiên.

Cổ phiếu VIC của Vingroup là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 480 tỷ đồng. Tiếp theo là VHM với 184,63 tỷ đồng, SHB với 99,75 tỷ đồng và MSN với 76,77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu TCB của Techcombank được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 90 tỷ đồng. GEX đứng sau với 62,19 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ với 43,9 tỷ đồng, LPB với 36,89 tỷ đồng và VNM với 35,59 tỷ đồng.