Lợi nhuận “lao dốc”, thù lao nhiều lãnh đạo Phân bón Bình Điền (BFC) tăng hơn gấp đôi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.724 tỷ đồng, giảm gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm theo nhưng không đủ bù đắp mức sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 220 tỷ đồng, giảm 47%.

Không chỉ hoạt động kinh doanh cốt lõi suy yếu, các nguồn thu ngoài hoạt động chính cũng đi xuống. Dù, doanh nghiệp đã chủ động cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nỗ lực tiết giảm chi phí này vẫn không đủ bù đắp mức sụt giảm mạnh của doanh thu.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 51,7 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý I/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần 5.044 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phân bón Bình Điền cho biết lợi nhuận sau thuế giảm 25,14% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu thuần giảm 17,21% tương đương với sản lượng tiêu thụ giảm 24%. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng làm tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 16,58%. Trong khi, chi phí tài chính tăng, chủ yếu từ chi phí lãi vay, đã làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ.

Trái ngược với diễn biến đi xuống của kết quả kinh doanh, khoản chi dành cho các thành viên quản lý chủ chốt của Phân bón Bình Điền lại tăng đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thù lao, tiền lương và các khoản chi trả cho đội ngũ quản lý chủ chốt đạt khoảng 4,09 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với mức 2,67 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều lãnh đạo của Phân bón Bình Điền (BFC) nhận thu lao tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Cụ thể, Hội đồng quản trị được chi trả hơn 2,12 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 1,07 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, ông Ngô Văn Đông – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được ghi nhận khoản chi trả khoảng 1,07 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức thù lao 467 triệu đồng ở cùng kỳ. Ông Phan Văn Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (được bổ nhiệm từ cuối tháng 4/2025) thu nhập 853 triệu đồng, cũng tăng hơn gấp đôi so với mức 377 triệu đồng cùng kỳ.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiệu chỉ nhận vọn vẹn 74 triệu đồng, tăng nhẹ so với mức 67 triệu đồng cùng kỳ. Trong khi hai thành viên HĐQT Đỗ Quang Huy và Nguyễn Bá Vệ đều được ghi nhận 60 triệu đồng mỗi người trong nửa đầu năm, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Đối với Ban Tổng giám đốc, tổng khoản chi đạt gần 1,59 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 780 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, Phó Tổng Giám đốc Võ Văn Phụng được chi trả khoảng 821 triệu đồng, còn Kế toán trưởng Trần Ngọc Hùng nhận khoảng 767 triệu đồng.

Trái với xu hướng tăng tại HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, khoản chi dành cho Ban Kiểm soát lại sụt giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, tổng chi cho bộ phận này chỉ đạt khoảng 385 triệu đồng, giảm hơn một nửa so với con số 823 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, bà Bùi Nguyễn Phương Anh - Thành viên Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 29/04/2025) là người nhận thu lao cao nhất gần 278,6 triệu đồng, tăng khoảng 5 lần so với con số 54,9 triệu đồng ở cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Huy Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 29/4/2025) chỉ nhận thù lao 60 triệu đồng, tương ứng 10 triệu đồng mỗi tháng. Người còn lại trong ban này là ông Quản Đình Gang - Thành viên Ban Kiểm soát nhận thù lao 46 triệu đồng.

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