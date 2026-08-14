220 tỷ USD tài sản mã hóa vào Việt Nam, hơn 21 triệu người có tài sản số

Thông tin tại Ngày hội công nghệ TP.HCM 2026 - Conviction 2026, tổ chức tại TP.HCM ngày 14/8, ông Phan Vũ Tuấn, Luật sư điều hành Phan Law Vietnam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử TP.HCM (EIC), cho rằng với ngành tài sản số , người dùng và dòng vốn “đã lớn trước khi được định hình”.

Người Việt đang dẫn dắt cuộc chơi

Thực tế đây không phải là đặc điểm của Việt Nam mà chung ở trên toàn thế giới. Việt Nam trong 5 năm liên tiếp luôn đứng ở top 5 toàn cầu về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các doanh nghiệp tại ngày hội công nghệ TP.HCM.

Nếu năm 2021, Việt Nam có khoảng 17 triệu người trưởng thành sở hữu, sử dụng tài sản số thì đến nay, con số này tăng lên khoảng 21,2 triệu, đứng thứ 2 thế giới (thống kê của Triple -A).

Đáng chú ý, trong năm 2025, dòng tài sản mã hóa vào Việt Nam tăng 55% so với trước đó, đạt 220 tỷ USD, đứng thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, lực lượng doanh nghiệp và kỹ sư người Việt tham gia ngành này còn ấn tượng hơn. Hiện có gần 10 trong top 200 công ty Blockchain hàng đầu thế giới có nhà sáng lập là người Việt Nam. Cùng với đó là hàng tỷ USD tài sản do các giao thức của người Việt quản lý.

Việt Nam cũng có 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực này đạt vốn hóa trên 100 triệu USD - được nhận định là mật độ hiếm có tại Đông Nam Á. Và ít nhất đã có 2 - 3 doanh nghiệp trong số này được coi là kỳ lân công nghệ. Điển hình như Sky Mavis năm 2021 được định giá tương đương 3 tỷ USD với đỉnh 2 triệu người dùng mỗi ngày.

“Người Việt không đứng ngoài cuộc chơi Blockchain toàn cầu - người Việt đang dẫn dắt cuộc chơi” , ông Phan Vũ Tuấn khẳng định.

Bên cạnh các doanh nghiệp top đầu, Việt Nam cũng có đội ngũ kỹ sư công nghệ thuộc nhóm lành nghề và chất lượng nhất thế giới với sự sáng tạo rất cao.

Theo thống kê, Việt Nam đang có lực lượng công nghệ thông tin đông nhất Đông Nam Á, với khoảng 560.000 kỹ sư, đứng đầu châu Á về hệ thống lập trình.

Cùng với đó là 50.000-60.000 sinh viên công nghệ tốt nghiệp mỗi năm, bổ sung lực lượng lao động công nghệ cao ổn định cho ngành. Một điều đáng chú ý là mặt bằng chi phí lao động công nghệ Việt Nam hiện chỉ bằng 1/2 đến 1/3 chi phí của các trung tâm công nghệ khu vực, tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho Việt Nam.

Nút thắt lớn nhất là thực trạng chảy máu chất xám, mà ông Tuấn cho rằng đã tham gia và theo dõi lĩnh vực này rất lâu, ông và cộng đồng doanh nghiệp “thấy rất buồn”.

“Chúng tôi xin phép được nói thẳng, bởi nhiều doanh nghiệp Blockchain đến tư vấn, nhiều đơn vị đưa ra lời tư vấn mà chúng tôi không ai mong muốn, là công ty này hãy đặt tại nước ngoài. Và thực tế đang diễn ra như vậy. Đây thực sự là xuất khẩu chất xám” , ông Phan Vũ Tuấn nói.

220 tỷ USD tài sản mã hóa vào Việt Nam, hơn 21 triệu người Việt có tài sản số. (Ảnh minh họa)

Theo ông Tuấn, rất nhiều những doanh nghiệp Blockchain đẳng cấp thế giới đang hoạt động tốt là do người Việt sáng lập, nhưng điểm chung với những công ty này là pháp nhân vận hành nằm ở nước ngoài, một số có vận hành tại Việt Nam chỉ thực hiện gia công.

Đại diện EIC kiến nghị “mở đường về” để khai thác đúng nguồn tài sản của Việt Nam. Đầu tiên là mở đường về cho các token của Việt Nam đang có ở nước ngoài. Tất nhiên phải đi kèm với các cơ chế định danh, các dự án đạt chuẩn.

Cùng với đó là tài sản trí tuệ phải được coi là tài sản và có cơ chế Sandbox hiệu quả, đặc biệt là áp dụng cho TP.HCM.

Đồng thời nhanh chóng khơi dòng toàn bộ công nghiệp văn hóa, tạo tài sản văn hóa. Ông Tuấn nói tài sản trí tuệ phải được trở thành tài sản đầu tiên, một trong những tài sản mở đường. Bởi khi dễ mua dễ bán thì mọi người đều có thể hiểu được cái giá trị, dễ dàng trao đổi và dễ dàng kiểm soát trên nền tảng Blockchain.

Khi nào thị trường tài sản mã hóa vận hành

Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính, cho biết hiện có 5 doanh nghiệp đã được cấp giấy chấp thuận nguyên tắc để triển khai hoạt động thị trường tài sản mã hóa trước khi chính thức vận hành.

Sau khi nhận được giấy này, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4, là một tiêu chuẩn rất cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tiếp đó, các doanh nghiệp sẽ hoàn thiện một số gồm 10 quy trình liên quan đến giao dịch, thanh toán, phí, báo cáo, quản trị máy tính... Khi hoàn thiện toàn bộ các quy trình này, doanh nghiệp sẽ phải làm bước rất quan trọng đó là góp vốn 10.000 tỷ đồng tiền mặt.

Nhiều doanh nghiệp rất quan tâm đến vận hành, hoạt động thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Sau khi hoàn thiện tất cả các bước yêu cầu, họ sẽ phải nộp lại một hồ sơ hoàn chỉnh đầy đủ trước khi Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước xem xét, trước khi cấp giấy phép chính thức đi vào vận hành.

“10.000 tỷ đồng tiền mặt là một con số rất lớn nhưng chúng tôi cho rằng trong giai đoạn này, chúng ta cần những doanh nghiệp lớn, với những cam kết chắc chắn khi tham gia vào thị trường “, ông Hòa cho biết.

Với số vốn 10.000 tỷ đồng, ông Hòa lý giải về nguyên tắc sử dụng vốn, phải có chỉ tiêu an toàn tài chính, để đảm bảo doanh nghiệp vận hành an toàn và nhà đầu tư yên tâm. Họ phải duy trì các điều kiện kinh doanh liên tục, và cơ quan chức năng sẽ kiểm tra các tiêu chuẩn liên quan đến điều kiện hạ tầng công nghệ, để tổ chức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Bao giờ thị trường tài sản mã hóa vận hành phụ thuộc vào doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, đối với Chính phủ, chúng tôi rất mong muốn có thị trường tài sản mã hóa chính thức vận hành.

Ông Hòa cũng cho biết vấn đề quan tâm nhất trong triển khai các nghiệp vụ là phát hành. Trong đó ai được tham gia, ai là người phát hành và cơ chế phát hành các loại tài sản.

Theo ông Hòa, Nghị quyết số 05 yêu cầu là doanh nghiệp Việt Nam phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở tài sản thực cho nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các loại tài sản này.